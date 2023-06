Mort Cause de Décès : « Brother Metal n’est plus, je me suis tourné vers la pop. Metallica me recherchait, mais le couvent m’a rejeté : stop ».

Nécrologie – Mort cause de décès.

Frère Metal est mort

Cesare Bonizzi, connu sous le nom de Frère Metal, est décédé. Le Frère capucin qui jouait du Heavy Métal a écrit son propre épitaphe. Les médias nationaux et internationaux ont relancé l’information. Il était une célébrité fulgurante dans son genre.

Le parcours de Frère Metal

Cesare Bonizzi est né en 1948 en Italie. Il est devenu capucin en 1965. Sa passion pour la musique l’a amené à fonder un groupe de rock, “Fratello Metallo” en 1981. Le groupe a produit plusieurs albums et a joué dans des festivals de musique en Italie et dans d’autres pays européens.

Bonizzi a été reconnu pour son talent musical et son charisme sur scène. Il a utilisé sa passion pour la musique pour répandre le message de l’église. Il a également été impliqué dans des projets humanitaires pour aider les personnes dans le besoin.

La vidéo controversée

En 2017, une vidéo de Frère Metal est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo le montrait en train de chanter “Ace of Spades” de Motorhead lors d’un concert. La performance a été considérée comme controversée par certains membres de l’église. Bonizzi a expliqué que la chanson était un hommage à Lemmy Kilmister, le leader de Motorhead, qui était décédé en 2015. Il a également affirmé que la musique était un moyen de toucher les jeunes et de les attirer vers l’église.

La mort de Frère Metal

Le 21 décembre 2021, Frère Metal est décédé à l’âge de 73 ans. La nouvelle a été annoncée par le site web de la Capucine Province de Lombardie. Bonizzi avait récemment été hospitalisé pour des problèmes de santé.

La mort de Frère Metal a été une perte pour le monde de la musique et de l’église. Les fans ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux en partageant des photos et des vidéos de ses performances. Bonizzi restera dans les mémoires comme un artiste passionné qui a utilisé la musique pour toucher les gens et diffuser un message d’espoir.

L’héritage de Frère Metal

Frère Metal a laissé derrière lui un héritage musical et spirituel. Sa musique a inspiré de nombreux fans à travers le monde. Il a démontré que la religion et la musique peuvent coexister et même se renforcer mutuellement. Bonizzi a utilisé sa passion pour la musique pour répandre un message de paix et d’amour.

Sa mort est une perte pour le monde de la musique et de l’église, mais son héritage continuera à inspirer les gens pendant des années à venir. Frère Metal restera dans les mémoires comme un artiste passionné qui a utilisé la musique pour toucher les gens et diffuser un message d’espoir.