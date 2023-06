Nécrologie – Mort cause de décès.

La propagande russe a récemment diffusé une fausse information selon laquelle Kyrylo Budanov, le chef du renseignement ukrainien, serait décédé des suites d’une blessure grave. Cependant, cette information a été démentie par Andriy Yusov, représentant du ministère de la Défense de l’Ukraine, qui a déclaré que Budanov était en excellente santé et avait un bon appétit.

Cette fausse information a été propagée par Ilya Kiva, un ancien député du peuple en fuite de “OPZZH”. Les médias de propagande de masse russes et diverses chaînes de propagande Telegram ont également commencé à diffuser activement des contrefaçons selon lesquelles Budanov aurait été blessé après une attaque au missile sur Kiev le 29 mai.

Il est important de noter que cette désinformation est une tactique courante utilisée par la propagande russe pour semer la confusion et la discorde dans les pays voisins. En inventant des histoires et en les diffusant largement, ils cherchent à affaiblir la confiance dans les autorités locales et à semer la confusion dans la population.

Cependant, il est important de ne pas tomber dans le piège de la propagande russe. Il est essentiel de vérifier les sources et de ne pas croire aveuglément tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux ou dans les médias de propagande. Il est également crucial de soutenir les autorités locales et de ne pas laisser les mensonges de la propagande russe perturber la stabilité et la sécurité du pays.

En conclusion, la désinformation et la propagande russes sont une menace pour la stabilité et la sécurité des pays voisins. Il est important de rester vigilant et de ne pas croire aveuglément tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux ou dans les médias de propagande. En soutenant les autorités locales et en collaborant pour contrer la désinformation, nous pouvons protéger la stabilité et la sécurité de nos pays.