Mort Cause de Décès : Cabrel Nanjip, célèbre humoriste camerounais, décède des suites d’un accident de la route.

Les circonstances de l’accident

Le drame est survenu autour de 9h sur l’axe lourd Douala – Yaoundé, notamment, entre Pouma et Edea où dans plusieurs vidéos sur la toile, l’on voit la voiture de Cabrel Nanjip, très cabossée, vraisemblablement, après avoir percuté un gros porteur. Conduit aux urgences à l’hôpital régional d’Edea, ce dernier a finalement rendu l’âme des suites de ses blessures.

Une grande perte pour l’humour camerounais

Cabrel Nanjip était un humoriste très apprécié au Cameroun et dans la diaspora africaine. Il s’était fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Il avait également participé à plusieurs festivals d’humour et de comédie au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Sa mort a suscité une grande émotion chez ses fans et dans le monde de l’humour camerounais.

Un appel à la prudence sur les routes

Cet accident tragique rappelle l’importance de la prudence sur les routes, en particulier sur les axes lourds comme la nationale Numéro 3 qui relie les deux plus grandes villes du Cameroun. Les autorités camerounaises ont lancé plusieurs campagnes de sensibilisation pour inciter les conducteurs à respecter les règles de sécurité routière et à adopter des comportements responsables sur la route.

Un hommage à Cabrel Nanjip

Les hommages à Cabrel Nanjip ont afflué sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de sa mort. Ses fans ont salué son talent, son humour et sa générosité. Beaucoup ont exprimé leur tristesse et leur choc face à cette perte soudaine. Cabrel Nanjip restera dans les mémoires comme l’un des grands humoristes camerounais de sa génération.