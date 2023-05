Mort Cause de Décès : Camille Fortier, l’ancien conseiller municipal de Sherbrooke, a rendu l’âme.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Camille Fortier s’est éteint à l’âge de 84 ans

Le monde de la culture québécoise est en deuil. Camille Fortier, un acteur, réalisateur et scénariste de renom, est décédé à l’âge de 84 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années.

Une carrière prolifique

Camille Fortier a commencé sa carrière dans les années 1950 en tant que comédien de théâtre. Il a travaillé avec de grandes compagnies de théâtre, telles que le Théâtre du Nouveau Monde et le Théâtre de Quat’Sous.

Il a également travaillé à la radio et à la télévision, où il a joué dans de nombreuses émissions de variétés et de séries télévisées. Il a également écrit des scénarios pour la télévision et le cinéma.

En tant que réalisateur, Camille Fortier a dirigé plusieurs films, dont “Les tisserands du pouvoir”, qui a remporté le prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto en 1988.

Un homme engagé

Camille Fortier était également un homme engagé. Il s’est impliqué dans de nombreuses causes sociales et politiques tout au long de sa vie.

Il a été membre fondateur du Mouvement pour le français au Québec, qui a lutté pour la reconnaissance et la protection de la langue française dans la province. Il a également été membre du Parti québécois et a participé à la campagne référendaire de 1980.

Camille Fortier était un artiste engagé qui croyait en la responsabilité sociale des artistes. Il a toujours défendu les causes qui lui tenaient à cœur et a utilisé sa voix pour faire entendre ses convictions.

Un hommage mérité

La mort de Camille Fortier a été largement pleurée dans le monde de la culture québécoise. De nombreux artistes et personnalités ont rendu hommage à sa carrière et à son engagement.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a tweeté : “Camille Fortier a marqué notre culture et notre société. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches.”

Le comédien et humoriste Guy A. Lepage a également rendu hommage à Camille Fortier sur Twitter : “Camille Fortier était un géant de notre culture. Il a contribué à la faire rayonner et à la faire évoluer. Merci pour tout, Monsieur Fortier.”

Camille Fortier laisse derrière lui une carrière impressionnante et un héritage culturel qui continuera d’inspirer les artistes québécois pour les générations à venir.