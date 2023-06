Mort Cause de Décès : Carl Eiswerth, la sensation de TikTok, décède à l’âge de 35 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Carl Eiswerth : l’hommage du monde de la lutte pour un fan célèbre de TikTok

Le monde de la lutte professionnelle a rendu hommage à Carl Eiswerth, l’un de ses plus grands fans, décédé à l’âge de 21 ans. Carl était connu pour sa présence sur TikTok, où il avait acquis une grande popularité grâce à ses vidéos amusantes et sa personnalité attachante.

Un fan inoubliable

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, un représentant de la lutte professionnelle a déclaré : « En 2016, lorsque j’ai amené la lutte professionnelle pour la première fois à Williamsport, il était un de nos grands partisans. Carl n’était pas seulement un fan, il était l’un des nôtres. » La déclaration évoquait l’amour de Carl pour les réseaux sociaux, ajoutant : « C’était un gars qui aimait s’amuser, qui était plein de vie. Il adorait être célèbre sur TikTok. Il manquera certainement à la communauté de catch. »

Une célébrité de TikTok

Carl avait plus de 435 000 abonnés TikTok et interagissait souvent avec eux à un niveau personnel, passant en direct sur l’application pour pouvoir parler à ses fans en temps réel. Dans son dernier clip TikTok, publié le 11 juin, Carl avait invité ses fans à passer un moment agréable avec lui : « Eh bien tout le monde, comment ça va ? Bon dimanche. Ce soir, nous allons faire une diffusion en direct avec de la musique, du chat, pas de batailles, juste de la musique. Country, pop et rock. Venez passer du temps avec moi, vous détendre, écouter de la musique. Nous allons passer un bon moment. Bon dimanche. Je vous aime les gars. Paix et amour. »

Un hommage émouvant

La communauté de la lutte professionnelle a été profondément affectée par la disparition de Carl Eiswerth. Les fans et les professionnels ont rendu hommage à sa mémoire sur les réseaux sociaux, partageant des photos, des vidéos et des souvenirs de leur rencontre avec lui. Cette triste nouvelle est un rappel poignant que les fans sont une partie essentielle de la lutte professionnelle et que leur amour et leur soutien sont inestimables pour les athlètes et les organisateurs de cet univers. Carl Eiswerth restera à jamais dans les mémoires comme un fan inoubliable et une célébrité de TikTok aimée de tous.

