Mort Cause de Décès : Carnet noir: Cormac McCarthy plonge ses lecteurs dans l’orphelinage.

Cormac McCarthy laisse ses lecteurs orphelins

Un géant des lettres américaines s’en est allé à 89 ans. Reste son œuvre unique, dense et exigeante.

Le décès de Cormac McCarthy a été annoncé par son éditeur. GETTY IMAGES

C’est un auteur discret qui vient de mettre un point final spectaculaire à son patient travail d’artisan du livre. À peine ses lecteurs achèvent-ils de dévorer «Stella Marris», le second volet du diptyque entamé avec «Le passager» – deux ouvrages sortis ce printemps à quelques semaines d’écart – que leur auteur tire sa révérence.

Romancier discret qui cultivait l’art de ne pas être célèbre, Cormac McCarthy fuyait le bruit du monde pour mieux laisser sa fureur envahir ses livres. Il était bien plus qu’un écrivain du Sud tant il a su déployer, en une douzaine de livres, des histoires dans lesquelles il explore les ténèbres de l’âme humaine et magnifie les grands espaces.

Il a fallu la sortie de «La route» au mitan des années 2000 pour lui assurer une véritable notoriété escortée d’un prestigieux Prix Pulitzer. Même si auparavant Hollywood se sera déjà emparé de certains de ses titres, comme «De si jolis chevaux» ou «Non ce pays n’est pas pour le vieil homme».

Mais c’est probablement dans le complexe «Suttree» que l’on peut peut-être deviner le personnage le plus proche de son auteur. L’homme était foncièrement un ermite, un reclus préoccupé d’explorer de nouveaux territoires, de nouvelles friches littéraires qu’il pouvait aborder et explorer en liberté. En très peu de livres, Cormac McCarthy semble avoir toujours cherché à pousser plus loin les limites de la fiction.

Détaché des contraintes matérielles, il a même longtemps vécu dans des motels miteux et n’a accordé qu’une poignée d’entretiens dans sa vie. Dans sa seule interview télévisée, il expliquait à Oprah Winfrey que s’exposer dans les médias «n’était pas très bon pour l’esprit. Si l’on passe beaucoup de temps à réfléchir comment écrire un livre, il ne faut sans doute pas en parler. Il faut le faire.» Et il nous reste à le lire, le relire ou le (re)découvrir.

