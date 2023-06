Mort Cause de Décès : Caserta est en deuil après la mort d’un garçon de 12 ans qui faisait du vélo le 2 juin.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le dramatique accident de la route à San Nicola la Strada. La Municipalité de Caserte : « Immense douleur »

Le garçon de 12 ans qui a été heurté par une voiture alors qu’il faisait du vélo le 2 juin est décédé. L’accident de voiture s’était produit à San Nicola La Strada, dans la province de Caserte, en Italie. La nouvelle de la mort du jeune garçon a provoqué une immense douleur parmi ses proches et la communauté locale.

L’accident de la route

Le dramatique accident de la route s’est produit le mercredi 2 juin à San Nicola La Strada, dans la province de Caserte, en Italie. Le garçon de 12 ans, qui faisait du vélo, a été heurté par une voiture. Les services de secours sont rapidement intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté le jeune garçon à l’hôpital le plus proche. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, le garçon n’a pas survécu à ses blessures et est décédé peu de temps après son admission à l’hôpital.

La réaction de la Municipalité de Caserte

La nouvelle de la mort du jeune garçon a provoqué une immense douleur parmi ses proches et la communauté locale. La Municipalité de Caserte a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité avec la famille du garçon. Dans une déclaration officielle, la Municipalité a déclaré : « Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès du jeune garçon de 12 ans. Nous exprimons notre solidarité et notre proximité à la famille dans cette période difficile. Nous partageons leur douleur et leur tristesse et nous leur assurons notre soutien et notre présence. »

La sécurité routière en Italie

La sécurité routière est un problème majeur en Italie, où le nombre d’accidents de la route est l’un des plus élevés d’Europe. Selon les dernières statistiques, en 2020, il y a eu plus de 150 000 accidents de la route en Italie, entraînant la mort de plus de 3 000 personnes et faisant plus de 200 000 blessés.

Les autorités italiennes ont mis en place des mesures pour améliorer la sécurité routière dans le pays, notamment en renforçant les contrôles de vitesse et en augmentant les amendes pour les infractions au code de la route. Toutefois, malgré ces efforts, le nombre d’accidents reste élevé.

Conclusion

Le décès du jeune garçon de 12 ans dans l’accident de la route à San Nicola La Strada est une tragédie qui a touché la communauté locale et suscité une immense douleur. Les autorités italiennes doivent continuer à travailler pour améliorer la sécurité routière dans le pays et réduire le nombre d’accidents de la route. En attendant, nous exprimons notre solidarité et notre soutien à la famille du garçon et à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie.