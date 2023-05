Mort Cause de Décès : Ce que l’on sait sur la mort d’Ari Boulogne, le fils illégitime d’Alain Delon, à l’âge de 60 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Delon et Ari Boulogne : une ressemblance troublante

Alain Delon avait toujours nié être le père d’Ari Boulogne. Pourtant, plusieurs preuves l’affirmaient. Et notamment cette troublante ressemblance.



© Tout le monde en parle France 2 Ari Boulogne, le fils illégitime d’Alain Delon est mort à 60 ans : ce que l’on sait



Ce samedi 20 mai 2023, Le Parisien a informé du décès d’Ari Boulogne, un photographe de 60 ans, connu pour être le fils illégitime d’Alain Delon. Son corps aurait été retrouvé sans vie à son domicile parisien, rue de Cambronne, dans le XVe arrondissement, dans la nuit de vendredi à samedi. On sait également que sa compagne a été placée en garde à vue dans la foulée. Pour le moment, les circonstances restent floues. Plus d’informations à suivre…

Le déni d’Alain Delon

Depuis de nombreuses années, Alain Delon avait toujours nié être le père d’Ari Boulogne, malgré les nombreuses preuves qui l’affirmaient. Ari Boulogne avait été reconnu par sa mère, la chanteuse Nico, mais jamais par l’acteur français. Pourtant, la ressemblance entre les deux hommes était frappante. De nombreux clichés d’Ari Boulogne montraient une ressemblance troublante avec son supposé père.

La vie d’Ari Boulogne

Ari Boulogne était un photographe connu dans le milieu artistique. Il avait travaillé avec de nombreux artistes, notamment avec son ami de longue date, Matthieu Chedid. Il avait également travaillé pour des magazines de mode et de musique. Malgré sa filiation avec Alain Delon, Ari Boulogne avait toujours vécu dans l’ombre de son père supposé. Il avait néanmoins réussi à se faire un nom dans le monde de l’art et de la photographie.

Les circonstances de sa mort

Le décès d’Ari Boulogne a été annoncé par Le Parisien le samedi 20 mai 2023. Son corps avait été retrouvé sans vie dans son domicile parisien. Sa compagne a été placée en garde à vue dans la foulée, mais les circonstances de sa mort restent floues. L’enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de son décès.

Un héritage artistique

Malgré sa filiation compliquée avec Alain Delon, Ari Boulogne laisse derrière lui un héritage artistique important. Ses photographies ont été exposées dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger. Sa mort laisse un vide dans le monde de la photographie et de l’art, mais son travail continuera d’être admiré et célébré.

Conclusion

Le décès d’Ari Boulogne, fils illégitime d’Alain Delon, a été une surprise pour de nombreuses personnes. Malgré les années de déni de son père supposé, Ari Boulogne avait réussi à se faire un nom dans le monde de l’art et de la photographie. Sa mort laisse un vide dans ce milieu, mais son travail continue d’être admiré et célébré. L’enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de son décès.