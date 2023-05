Mort Cause de Décès : “C’est insupportable d’apprendre que votre enfant est décédé d’un acte involontaire”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le chef cuisinier, Yannick Alléno, se bat pour faire reconnaître le terme “homicide routier”

Il y a un an, le fils de Yannick Alléno a perdu la vie dans un accident de la route. Percuté par une voiture dont le chauffeur était alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiants, le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. Depuis ce drame, le chef cuisinier se bat pour faire reconnaître le terme “homicide routier” et pour que les auteurs de ce type d’infraction soient jugés plus sévèrement.

La douleur d’un père face à la mort de son fils

Pour Yannick Alléno, la perte de son fils est une souffrance incommensurable. Dans une interview accordée à BFMTV, il a confié que “entendre que son fils est mort d’un acte involontaire est insupportable”. Pour le chef cuisinier, il est important de reconnaître la responsabilité de l’auteur de l’infraction et de l’appeler par son nom : homicide routier.

Une lutte pour faire changer les mentalités

Le combat de Yannick Alléno ne se limite pas à la reconnaissance du terme “homicide routier”. Il souhaite également que cette infraction soit jugée plus sévèrement par les tribunaux. Selon lui, les peines actuelles ne sont pas assez dissuasives et ne prennent pas en compte la gravité de l’acte commis.

Le chef cuisinier est également engagé dans une campagne de sensibilisation pour faire changer les mentalités. Il souhaite que chacun prenne conscience des risques liés à la conduite sous l’emprise de l’alcool et des drogues et qu’il y ait une véritable prise de conscience collective.

Une mobilisation qui porte ses fruits

La mobilisation de Yannick Alléno commence à porter ses fruits. En janvier 2022, la ministre de la Justice, Élisabeth Moreno, a annoncé la création d’un délit spécifique d’homicide routier. Cette nouvelle infraction permettra de juger plus sévèrement les auteurs de ce type de crime.

Cette annonce a été saluée par Yannick Alléno qui y voit une avancée importante dans sa lutte pour la reconnaissance de l’homicide routier. Cependant, il reste encore du travail à faire pour que cette infraction soit considérée avec la gravité qu’elle mérite.

Conclusion

La mort du fils de Yannick Alléno est un drame qui aurait pu être évité. Le combat de ce père pour faire reconnaître la responsabilité des auteurs d’homicide routier et pour sensibiliser la société aux dangers de l’alcool et des drogues au volant est admirable. Espérons que sa mobilisation continue de porter ses fruits et que les mentalités évoluent pour que ce type de drame ne se reproduise plus.