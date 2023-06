Mort Cause de Décès : “Cet amour intemporel : Lucia Carusoni sauvée tandis qu’Antonio D’Amato nous quitte.”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Antonio D’Amato est un exemple de solidarité et de fraternité à Rome

Antonio et Lucia se tenaient compagnie. Pour toute la vie. Amis d’enfance, ils ne se sont jamais perdus de vue. Et ils étaient « ensemble » depuis vingt ans, dans la discrétion, l’affection, l’entraide. Un lien authentique, un don précieux, une seconde chance, que la vie leur avait donnée et qu’ils protégeaient et gardaient avec une grande attention.

Un ami fidèle et un voisin dévoué

Antonio D’Amato est connu à Rome pour son engagement envers les plus démunis. Il a toujours été un ami fidèle pour ceux qui ont besoin de soutien. Il a également été un voisin dévoué pour les personnes âgées et les personnes handicapées de son quartier. Il n’hésite jamais à aider les autres, que ce soit en leur rendant visite ou en leur offrant une aide pratique.

Un exemple de solidarité en temps de crise

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, Antonio a continué à aider les plus vulnérables. Il a aidé les personnes âgées à faire leurs courses et à obtenir des médicaments, et a également offert un soutien émotionnel à ceux qui étaient isolés. Il a travaillé en étroite collaboration avec les organisations caritatives locales pour aider à distribuer de la nourriture et des fournitures aux personnes les plus touchées par la crise.

Un défenseur de l’inclusion sociale

Antonio est également un défenseur de l’inclusion sociale. Il croit que tout le monde devrait avoir les mêmes chances dans la vie, quel que soit leur statut social ou leur origine ethnique. Il travaille avec des organisations locales pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à accéder à l’éducation et à trouver un emploi. Il estime que l’éducation est la clé pour briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Un modèle de fraternité

Antonio et Lucia sont un exemple de fraternité. Ils ont démontré que l’amitié et l’affection peuvent être des liens durables et précieux. Ils ont également montré que la solidarité et l’entraide sont des valeurs importantes qui peuvent aider à construire une communauté plus forte et plus unie. Antonio est un modèle pour tous ceux qui cherchent à faire une différence positive dans le monde et à aider les autres.

Conclusion

Antonio D’Amato est un exemple de solidarité et de fraternité à Rome. Il est connu pour son engagement envers les plus démunis, sa défense de l’inclusion sociale et son soutien émotionnel aux personnes isolées. Il est également un ami fidèle et un voisin dévoué. Antonio et Lucia sont un modèle de fraternité, démontrant que l’amitié et l’affection peuvent être des liens durables et précieux. Antonio est un modèle pour tous ceux qui cherchent à faire une différence positive dans le monde et à aider les autres.