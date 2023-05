Mort Cause de Décès : Chas Newby, former Beatles bassist, passes away at age 81.

Les hommages à Chas Newby

Depuis l’annonce de son décès, il a reçu une poignée d’hommages, dont celui de l’historien des Beatles Mark Lewisohn, qui a écrit : \”RIP Chas Newby, Beatle remplaçant et honnête homme. Il a remplacé Stuart sur quelques dates lorsque les Beatles sont revenus de Hambourg pour la première fois, fin 1960, y compris la fameuse date de Litherland. Ensuite, il a également été l’un des Quarrymen. Un homme charmant, toujours un plaisir à rencontrer\”.

Le Cavern Club Liverpool a écrit sur Facebook : \”C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Chas Newby. Chas a remplacé les Beatles pour quelques dates lorsque Stuart Sutcliffe est resté à Hambourg et, plus tard, il a joué pour les Quarrymen. Il est intéressant de noter qu’il a été le premier bassiste gaucher des Beatles. RIP Chas Newby, pensées et bons vœux de la part de tout le monde au Cavern Club\”.

Roag Best a écrit : \”Pete et moi, ainsi que toute la famille Best, avons été absolument dévastés par la très triste nouvelle du décès de l’un de nos amis les plus proches, Chas Newby, la nuit dernière. Beaucoup d’entre vous le connaissent pour avoir joué de la guitare basse pour les Beatles et les Quarrymen, mais pour nous, il était le Chas décontracté au grand sourire. Il nous manquera beaucoup. Il restera à jamais dans nos pensées. Que Dieu te bénisse, Chas\”

La carrière musicale de Chas Newby

Newby a joué de la basse avec les Beatles pendant une courte période de concerts à la fin de l’année 1960, lorsque le bassiste de l’époque, Stuart Sutcliffe, n’était pas en mesure de jouer avec le groupe. Ce dernier a ensuite repris ses activités avec les Beatles jusqu’à son départ en juillet de l’année suivante. Newby est également le premier bassiste gaucher du groupe, suivi par le guitariste devenu bassiste Paul McCartney.

Il a également joué dans le groupe The Quarrymen entre 2016 et 2022.

Après sa période de concerts avec les Beatles, le musicien est retourné à l’université pour terminer ses études, déclarant au Sunday Mercury en 2012 : \”La musique n’allait jamais être un gagne-pain pour moi. À l’époque, nous réfléchissions tous à ce que nous allions faire de notre vie, certains voulant enseigner, ou faire de la science, ou autre chose. Je voulais faire de la chimie. John, Paul et George, eux, voulaient juste être musiciens. Mais j’ai fait les quatre concerts et j’ai repris mes cours à l’université la semaine suivante\”.

Conclusion

Chas Newby restera dans l’histoire de la musique pour sa brève apparition au sein des Beatles et pour sa contribution au groupe The Quarrymen. Sa disparition est une triste nouvelle pour les fans de musique du monde entier, qui perdent un musicien talentueux et un homme charmant. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.