Mort Cause de Décès : Chas Newby, l’ancien bassiste des Beatles, est décédé à l’âge de 81 ans.

Chas Newby, bassiste qui a joué avec les Beatles, est décédé à l’âge de 81 ans. Newby était membre du premier groupe de John Lennon, The Quarrymen, et a remplacé les Beatles pendant quelques dates lorsque Stuart Sutcliffe est resté à Hambourg. Il est intéressant de noter qu’il a également été le premier bassiste gaucher des Beatles. La nouvelle de son décès a été annoncée par le Cavern Club de Liverpool, où les Beatles ont pris de l’importance au début des années 60.

L’historien des Beatles Mark Lewishon a également rendu hommage au musicien, le décrivant comme un « homme charmant ». John Lennon aurait voulu que Chas continue sa tournée avec le groupe lorsqu’ils se sont rendus en Allemagne de l’Ouest dans les années 1960, mais Chas a décliné l’offre pour retourner à l’université et poursuivre une carrière en chimie.

Chas Newby a finalement enseigné et a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret quant à son choix de carrière. Il a également plaisanté en disant que sa prétention à la gloire devenait le premier bassiste gaucher des Beatles. Il a emprunté une basse à un droitier et a simplement joué à l’envers.

La mort de Chas Newby est une perte pour l’histoire de la musique. Les fans des Beatles se souviendront de lui comme un musicien talentueux qui a eu l’occasion unique de jouer avec l’un des groupes les plus influents de tous les temps. Sa contribution à l’histoire des Beatles est importante et sa carrière ultérieure en chimie et en enseignement montre qu’il était un homme intelligent et talentueux dans de nombreux domaines.

Les Beatles ont eu une influence énorme sur la culture populaire et la musique, et Chas Newby a eu l’opportunité rare de faire partie de leur histoire. Sa mort est triste, mais son héritage musical restera pour toujours. Les fans des Beatles continueront à apprécier leur musique et à se souvenir de ceux qui ont contribué à leur succès, y compris Chas Newby.