Mort Cause de Décès : Choi Sung Bong s’est suicidé en laissant une lettre sur YouTube – K-GEN en français

Choi Sung Bong, le talentueux chanteur de Korea’s Got Talent, nous a quittés

Choi Sung Bong est malheureusement décédé. Star que le public coréen avait pu découvrir dans « Korea’s Got Talent » en 2011, Choi Sung Bong avait touché les spectateurs en ayant traversé une vie difficile.

Une vie marquée par l’adversité

Simple travailleur loin du monde de la musique, il avait grandi dans un orphelinat et avait toujours dû se battre seul pour s’en sortir. Son succès grâce à l’émission avait donc touché les Coréens, qui se sentaient proches de l’artiste, dont le talent avait pu être enfin mis en avant.

Le cancer, une fausse alerte qui a suscité la polémique

Plus discret au fil des années, il avait finalement de nouveau fait parler de lui en 2021. En janvier 2021, le chanteur avait annoncé souffrir d’un cancer. Quelques temps après, il avait alors lancé une campagne de financement participatif pour que les fans puissent lui faire des dons afin de financer son nouvel album et soutenir sa carrière de chanteur. Toutefois, un journaliste avait par la suite soupçonné son cancer d’être en réalité un faux, mettant en doute la véracité de son témoignage et de son diagnostic. Au final, Choi Sung Bong avait reconnu avoir menti et ne pas souffrir d’un cancer, le jeune homme ayant fait ça pour récolter des dons pour son album. Il s’était longuement excusé, mais avait été la cible de nombreuses critiques et attaques depuis.

Un message inquiétant

Ce 20 Juin 2023, Choi Sung Bong a inquiété ses fans en publiant un message s’apparentant à une lettre de suicide sur sa chaîne YouTube. Il a écrit : « J’écris ce message comme un adieu à mes fans… Je voulais que vous sachiez tous que l’amour que j’ai reçu pendant toutes ces années était si grand, et j’ai décidé de l’enterrer profondément dans mon cœur. »

Un décès tragique

Ce 21 Juin, la mauvaise nouvelle est alors tombée : le chanteur a été retrouvé sans vie à son domicile. Il était âgé de 33 ans. Selon la police, les autorités l’ont trouvé alors qu’il était déjà trop tard à 9h41 le matin du 20 Juin. La police enquête désormais pour tenter de découvrir les circonstances de son décès.

Un appel à la prévention

Si vous avez besoin d’aide un jour, n’oubliez pas de chercher de l’aide et du soutien. Il existe des tas de numéros que vous pouvez appeler en cas de besoin, mais vous pouvez aussi vous tourner vers des proches ou des personnes de confiance. N’oubliez pas que la vie est précieuse, que votre existence compte, et surtout que vous n’êtes pas seuls.

La mort de Choi Sung Bong est une grande perte pour le monde de la musique coréenne et pour ses fans. Nous espérons que son talent et sa musique continueront d’inspirer les générations futures.

