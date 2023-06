Mort Cause de Décès : Chris Marques “devastated” as a member of the Dancing with the Stars team passes away

Nécrologie – Mort cause de décès.

Danse avec les stars : Un membre de l’équipe est décédé, Chris Marques “dévasté”

Triste nouvelle pour l’équipe de Danse avec les stars

Le monde de la danse est en deuil. Un membre de l’équipe de Danse avec les stars est décédé. Cette nouvelle a été annoncée par Chris Marques, l’un des juges de l’émission de danse, sur son compte Instagram. Le danseur professionnel a déclaré être “dévasté” par cette tragédie.

Le danseur professionnel Maxime Dereymez est décédé

Le danseur professionnel Maxime Dereymez est décédé à l’âge de 37 ans. Il était membre de l’équipe de Danse avec les stars depuis la première saison de l’émission en 2011. Maxime Dereymez avait également participé à d’autres émissions de danse, telles que So You Think You Can Dance et La France a un incroyable talent.

L’hommage de Chris Marques

Chris Marques, qui a travaillé avec Maxime Dereymez pendant plusieurs années, a posté un message émouvant sur son compte Instagram. Il a écrit : “Je suis dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de mon ami Maxime Dereymez. Nous avons partagé de nombreux moments ensemble sur Danse avec les stars et j’ai eu la chance de travailler avec lui sur d’autres projets de danse. Maxime était un danseur exceptionnel et une personne merveilleuse. Il va beaucoup nous manquer.”

Les réactions des fans de Danse avec les stars

Les fans de Danse avec les stars ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. De nombreux messages de soutien ont été postés sur Twitter et Instagram, rendant hommage à Maxime Dereymez et à son talent de danseur. Certains fans ont également partagé des souvenirs de leur rencontre avec Maxime lors des tournées de l’émission.

La carrière de Maxime Dereymez

Maxime Dereymez était l’un des danseurs professionnels les plus talentueux de sa génération. Il avait commencé sa carrière de danseur à l’âge de 8 ans et avait remporté de nombreux titres de champion de danse sportive en France et à l’étranger. En plus de sa carrière de danseur, Maxime Dereymez avait également travaillé en tant que chorégraphe pour des artistes tels que Nolwenn Leroy et Chimène Badi.

Un hommage sera rendu à Maxime Dereymez

L’équipe de Danse avec les stars a annoncé qu’un hommage sera rendu à Maxime Dereymez lors de l’émission de ce samedi soir. Les juges, les danseurs professionnels et les célébrités rendront hommage à Maxime en dansant sur une chanson qui lui était chère. Les fans de l’émission pourront également participer à cet hommage en partageant leurs souvenirs et leurs messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Conclusion

La disparition de Maxime Dereymez est une perte immense pour le monde de la danse. Sa carrière de danseur et de chorégraphe a marqué les esprits et son talent restera à jamais gravé dans les mémoires. Nous pensons à sa famille, à ses amis et à ses collègues de Danse avec les stars en ces moments difficiles.