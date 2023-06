Mort Cause de Décès : Chris Marques est “dévasté” suite au décès d’un membre de l’équipe.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une chorégraphe de l’émission “Danse avec les stars” est décédée

C’est avec une grande tristesse que l’équipe de “Danse avec les stars” a appris la mort de Kerri Donaldson, une chorégraphe de l’émission. Cette annonce a été faite sur Instagram par Chris Marques, célèbre juré de l’émission, qui a exprimé son chagrin en légende d’une photo de la jeune femme.

Kerri Donaldson avait travaillé pour le programme en tant que danseuse et chorégraphe, mais elle avait aussi accompagné la tournée “Danse avec les stars”, notamment en 2015. Sa mort a touché de nombreuses personnes de l’émission, telles que Christian Millette, Katrina Patchett, Emmanuelle Berne, Silvia Notargiacomo, Mary Denigot, Candice Pascal, Grégoire Lyonnet et sa femme Alizée, qui la connaissaient et se plaisaient à la suivre sur Instagram.

Chris Marques a rappelé le talent et l’amitié de Kerri Donaldson, qui l’avait accompagné à la chorégraphie pendant plusieurs saisons de l’émission, alors qu’il était Directeur Artistique et Metteur en scène. Il a exprimé son incompréhension quant aux causes de sa mort et a adressé ses pensées à sa famille.

Cette disparition rappelle celle de Patrick Dupond, qui avait participé à l’émission en 2018 et 2019, et qui était décédé en mars dernier. Ces décès viennent rappeler que les membres de l’équipe de “Danse avec les stars” sont avant tout des êtres humains, qui peuvent être touchés par la maladie ou la mort.

Cependant, l’émission continue malgré ces drames et les candidats continuent de s’entraîner pour offrir des performances de qualité aux téléspectateurs. Cela montre la résilience et la force de l’équipe de “Danse avec les stars”, qui continue de se battre malgré les épreuves.

En conclusion, la mort de Kerri Donaldson est une triste nouvelle pour l’équipe de “Danse avec les stars” et pour tous les fans de l’émission. Cette disparition rappelle que les membres de l’équipe sont avant tout des êtres humains, qui peuvent être touchés par la maladie ou la mort. Malgré ces épreuves, l’émission continue et montre la résilience et la force de l’équipe.