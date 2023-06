Mort Cause de Décès : Claude Dhaudt, Hazebrouck’s fierce opponent of Partenord, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Claude Dhaudt : un militant contre le bailleur social Partenord

Un décès tragique

Le 25 mai dernier, Claude Dhaudt s’est éteint à Bergues, à l’âge de 78 ans, quelques semaines seulement après le décès de son épouse. Cet homme était connu dans la ville d’Hazebrouck pour son combat contre le bailleur social Partenord. Plusieurs procédures judiciaires étaient en cours au moment de sa disparition.

Le combat de Claude Dhaudt contre Partenord

Depuis de nombreuses années, Claude Dhaudt se battait contre le bailleur social Partenord, qui gère plus de 20 000 logements dans le Nord-Pas-de-Calais. Il reprochait à l’organisme de ne pas effectuer les travaux nécessaires dans les logements, de ne pas entretenir les espaces verts et de ne pas répondre aux demandes des locataires. Selon lui, Partenord ne respectait pas ses obligations envers les habitants des logements sociaux.

Claude Dhaudt avait créé une association, l’Association des locataires du quartier de la Gare d’Hazebrouck, pour lutter contre Partenord. Il avait également engagé plusieurs procédures judiciaires contre l’organisme, notamment pour non-respect de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), qui impose aux bailleurs sociaux de respecter un quota de logements sociaux dans certaines communes.

Un combat difficile

Le combat de Claude Dhaudt contre Partenord n’était pas facile. Il avait souvent l’impression de se heurter à un mur et de ne pas être entendu. Les travaux dans les logements étaient effectués de manière très lente, voire pas du tout, et les demandes des locataires restaient souvent sans réponse.

Malgré cela, Claude Dhaudt ne baissait pas les bras. Il continuait à se battre pour faire entendre sa voix et pour défendre les droits des locataires. Il organisait des manifestations et des actions en justice pour faire pression sur Partenord et obtenir des résultats.

Un militant engagé

Claude Dhaudt était un militant engagé. Il croyait en la justice et en la défense des droits des locataires. Il se battait pour que chacun puisse vivre dans des conditions décentes et pour que les bailleurs sociaux remplissent leurs obligations envers les habitants des logements sociaux.

Sa disparition est une perte pour la ville d’Hazebrouck et pour tous ceux qui luttent pour la défense des droits des locataires. Mais son combat ne doit pas être oublié. Il a montré que la mobilisation des habitants peut faire bouger les choses et que la lutte contre les injustices est toujours nécessaire.

Conclusion

Claude Dhaudt restera dans les mémoires comme un militant engagé pour la défense des droits des locataires. Son combat contre le bailleur social Partenord a été difficile, mais il a montré que la mobilisation des habitants peut faire changer les choses. Sa disparition est une perte pour la ville d’Hazebrouck, mais son engagement doit continuer à inspirer tous ceux qui luttent pour la justice et la défense des droits des plus fragiles.