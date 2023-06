Mort Cause de Décès : Claude Sarro, le journaliste et romancier, est mort à l’âge de 95 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Claude Sarrot, écrivain et journaliste, décède à l’âge de 95 ans

Écrivain et journaliste, Claude Sarrot est décédée dans la nuit de lundi à mardi à son domicile parisien à l’âge de 95 ans, a indiqué son fils Martin Tzara à l’AFP le 20 juin. Pendant 35 ans, elle a été la plume des rubriques “Emission”, puis “Télévision” du journal Le Monde et a été connue du grand public grâce aux programmes de Laurent Ruquier, qui a mis son franc-parler au service de “Grosses Têtes” sur RTL, “On a tout essayé” sur France 2 ou encore “Rien à cirer” sur France Inter. est décédée dans la nuit de lundi à mardi à son domicile parisien à l’âge de 95 ans, a indiqué son fils Martin Tzara à l’AFP le 20 juin. Pendant 35 ans, elle a été la plume des rubriques “Emission”, puis “Télévision” du journal Le Monde et a été connue du grand public grâce aux programmes de Laurent Ruquier, qui a mis son franc-parler au service de “Grosses Têtes” sur RTL, “On a tout essayé” sur France 2 ou encore “Rien à cirer” sur France Inter. Claude Sarrot, née le 24 juillet 1927 à Paris, était la fille aînée d’une des écrivaines marquantes du XXe siècle, Nathalie Sarro (1900-1999), et de l’avocat Raymond Sarro. Source link https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-journaliste-et-romanciere-claude-sarraute-est-morte-a-l-age-de-95-ans-9140070

Une plume reconnue

Claude Sarrot a marqué le monde du journalisme et de la littérature française. Elle a débuté sa carrière en tant qu’écrivaine, publiant plusieurs romans dans les années 1950 et 1960. Elle s’est ensuite tournée vers le journalisme, travaillant notamment pour Le Monde pendant 35 ans. Elle y a rédigé les rubriques “Emission”, puis “Télévision”, devenant une référence dans le domaine de la critique télévisuelle.

Mais c’est surtout grâce à sa participation à plusieurs émissions de télévision et de radio que Claude Sarrot est devenue célèbre auprès du grand public. Elle a ainsi collaboré pendant plusieurs années avec Laurent Ruquier, apportant sa voix et son franc-parler à des émissions telles que “Grosses Têtes” sur RTL, “On a tout essayé” sur France 2 ou encore “Rien à cirer” sur France Inter.

Une vie riche en expériences

Claude Sarrot était née le 24 juillet 1927 à Paris, dans une famille d’intellectuels. Sa mère, Nathalie Sarro, était une écrivaine reconnue, tandis que son père, Raymond Sarro, était avocat. Elle a grandi dans un milieu cultivé et a été initiée très tôt à la littérature et aux arts.

Après des études de lettres, Claude Sarrot s’est lancée dans l’écriture, publiant plusieurs romans dans les années 1950 et 1960. Elle s’est ensuite tournée vers le journalisme, travaillant notamment pour Le Monde pendant plus de trois décennies.

Claude Sarrot était une femme engagée, qui a pris part à de nombreux débats sur des sujets de société. Elle était également une grande amie des artistes et des écrivains de son temps, côtoyant des personnalités telles que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou encore Françoise Sagan.

Un héritage important

Claude Sarrot laisse derrière elle un héritage important, à la fois dans le domaine de la littérature et du journalisme. Elle a marqué son époque par sa plume acérée et son franc-parler, et a su se faire une place de choix dans le paysage médiatique français.

Sa disparition est une perte pour tous ceux qui ont eu la chance de la connaître et de travailler avec elle. Mais son héritage littéraire et journalistique restera, lui, à jamais gravé dans les mémoires.

Share this: Twitter

Facebook



503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.