Mort Cause de Décès : Combien de fois Vegeta est décédé dans le manga ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Vegeta: Combien de fois est-il mort dans Dragon Ball Z?

Vegeta est l’un des personnages les plus emblématiques de l’anime Dragon Ball Z. Il a commencé comme un antagoniste et est devenu l’un des héros les plus populaires de la série. Au cours de son parcours, Vegeta a donné la mort à de nombreuses personnes, mais il a également succombé à la mort plusieurs fois.

Vegeta était autrefois considéré comme un tyran, ayant détruit des planètes entières et massacré des millions d’innocents. Il a néanmoins échappé de peu à la mort, lorsque Freezer a détruit sa planète natale et il a été sauvé par le vaisseau du méchant qui a débloqué une nouvelle transformation surpuissante.

Après son premier combat contre Son Goku, Vegeta a failli être tué. Il était à peine debout et Krilin et Yajirobe s’apprêtaient à le tuer définitivement, mais Goku les a suppliés d’épargner l’ancien méchant. Plus tard, Vegeta s’est rangé du côté des guerriers Z et a été tué par Freezer sur Namek. C’était sa première mort.

Après la défaite de Freezer, Goku et ses amis ont ramené à la vie toutes les victimes de Namek, dont Vegeta. Au fil des menaces qui ont pesé sur la Terre, Vegeta s’est lié d’amitié avec Goku et a même fondé une famille. Mais face à Majin Buu, Vegeta a dévoilé un côté que personne ne connaissait à l’époque. Son humanité a pris le dessus et il s’est sacrifié, libérant toute l’énergie de son corps pour exterminer Buu.

Malheureusement, ce sacrifice a été vain, car l’entité démoniaque a survécu de justesse et la mort de Vegeta a été inutile. C’était sa deuxième et dernière mort dans la série. Néanmoins, dans le film La Résurrection de F, Vegeta est mort une fois de plus après que Freezer a fait exploser la Terre.

Heureusement, Whis est intervenu et a remonté le temps pour permettre à Goku de stopper Freezer au bon moment, évitant ainsi la mort de Vegeta et la destruction de la planète bleue. En fin de compte, Vegeta est mort deux fois dans l’anime, beaucoup moins que Krilin, expert en la matière, mais plus que l’unique personnage qui n’est pas mort dans Dragon Ball Z.

En conclusion, malgré ses nombreux combats et ses victoires, Vegeta a également connu plusieurs morts dans la série. Cependant, sa popularité auprès des fans n’a jamais diminué, et il reste l’un des personnages les plus aimés de Dragon Ball Z.