Nécrologie – Mort cause de décès.

Daniel Balavoine était l’un des cinq passagers à bord de l’hélicoptère qui s’est écrasé le 14 janvier 1986 au Mali lors de la huitième course annuelle Paris-Alger-Dakar. L’accident s’est produit lors de la 14ème étape, Niamey-Gourma-Rharous (Mali), et a coûté la vie à cinq personnes, dont le pilote de 24 ans François-Xavier Bagnoud, l’organisateur de rallye de 36 ans Thierry Sabine, le chanteur de 33 ans Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Odent et Jean-Paul Le Fur, technicien radio de RTL, 36 ans.

Daniel Balavoine était un chanteur français très populaire dans les années 1980. Il avait déjà participé à l’épreuve en 1983 et 1985, mais avait décidé de sauter le rallye de cette année afin de se concentrer sur le projet humanitaire “Paris-Dakar, pari du coeur”, qui consistait à utiliser la logistique du rallye pour installer des pompes à eau hydrauliques dans les communautés rurales africaines.

Le jour de l’accident, Sabine et Balavoine étaient à l’aéroport de Niamey pour entamer leur voyage vers Gao. Ils ont discuté avec le gouverneur malais des pompes à eau. Puis Sabine a proposé à Balavoine d’accompagner un match de football entre Gao et Mopti, disputé dans le cadre du relais Paris-Dakar. Finalement, Balavoine a accepté de monter à bord de l’hélicoptère blanc de Thierry Sabine (un Aérospatiale AS350 Écureuil) au dernier moment.

L’hélicoptère s’est écrasé à environ 8,5 minutes de vol du bivouac de Gourma-Rharous en plein désert du Mali. Tous les passagers ont péri dans l’accident. Belvèze et son coéquipier Giraud (Mitsubishi Pajero numéro 347) sont arrivés sur les lieux peu après et ont vu les décombres. Les autres concurrents ont couru les derniers kilomètres le plus rapidement possible pour appeler assistance.

Quelques jours après le drame, le père du pilote, Bruno Bagnoud, a affirmé que son fils, Thierry Sabine, était aux commandes de l’avion cette nuit-là sur la base de preuves retrouvées dans les bagages de cabine de son fils. L’idée a été rapidement dissipée par l’abondance de témoignages affirmant que Sabine n’était pas le pilote.

L’accident a suscité de nombreuses polémiques et a conduit à des changements importants dans l’organisation du rallye Paris-Dakar. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité et les contrôles des hélicoptères utilisés pendant la course. En hommage aux victimes, une plaque commémorative a été installée pour Thierry Sabine sur le lac Rose.

La mort de Daniel Balavoine a été un choc pour ses fans et pour la communauté musicale française. Il était considéré comme l’un des plus grands chanteurs de sa génération et avait une grande influence sur la scène musicale française. Sa mort prématurée a été un véritable gâchis pour la musique française et pour les causes humanitaires qu’il défendait. Aujourd’hui, il est encore considéré comme l’un des plus grands chanteurs français de tous les temps.