Mort Cause de Décès : Comment David Bowie est-il décédé ?

De Quoi Est Mort David Bowie?

<div class="wp-block-image"> <figure class="aligncenter size-full"> <img decoding="async" width="800" height="601" src="https://lascelebrite.com/wp-content/uploads/2022/11/De-Quoi-Est-Mort-David-Bowie.jpg" alt="De Quoi Est Mort David Bowie" class="wp-image-70342" title="De Quoi Est Mort David Bowie" srcset="https://lascelebrite.com/wp-content/uploads/2022/11/De-Quoi-Est-Mort-David-Bowie.jpg 800w, https://lascelebrite.com/wp-content/uploads/2022/11/De-Quoi-Est-Mort-David-Bowie-300x225.jpg 300w, https://lascelebrite.com/wp-content/uploads/2022/11/De-Quoi-Est-Mort-David-Bowie-768x577.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px"/> <figcaption class="wp-element-caption">De Quoi Est Mort David Bowie</figcaption> </figure> </div> <h2>La mort de David Bowie</h2> <strong><a href="https://lascelebrite.com/">De Quoi Est Mort David Bowie</a></strong> – Le lundi 11 janvier 2016, Ziggy Stardust est parti vers les étoiles. David Bowie est décédé à l'âge de 69 ans, après une courageuse bataille contre le cancer qui a duré 18 mois. De nombreux fans et amis de la chanteuse, dont Marianne Faithfull, qui ignoraient parfaitement la maladie de l'artiste jusqu'à ce qu'elle soit rendue publique sur les comptes Twitter et Facebook officiels de la star, ont été surpris par la nouvelle. <h2>Le cancer du foie de David Bowie</h2> Le cancer du foie de David Bowie a été révélé à nos amis du Dailymail par le réalisateur de Lazarus, Ivo Van Hove. La comédie musicale est actuellement diffusée à Broadway. J’ai vu un homme se battre comme un lion et continuer à travailler face à la mort. Sachez à quel point j’apprécie tout cela. Et Van Hove a poursuivi : “Il m’a dit qu’il souffrait d’une tumeur maligne du foie depuis un an et trois mois. […] À ma connaissance, personne d’autre n’était au courant de cela. Blackstar, son dernier album, sorti deux jours seulement avant sa mort, et qui connaît actuellement une ascension fulgurante de ses ventes, ni les acteurs ni les musiciens avec lesquels il a collaboré sur l’album n’étaient au courant de sa mort imminente. <h2>David Bowie, une légende britannique</h2> David Bowie, un chanteur britannique légendaire, est décédé à 69 ans après une bataille contre un cancer diagnostiqué 18 mois plus tôt. Vendredi dernier, le jour de son 69e anniversaire, l'artiste androgyne a sorti son dernier album, Blackstar. David Bowie, un visionnaire avec un flair pour la mode scandaleuse, a vendu 140 millions de disques au cours de ses cinq décennies de carrière. En tant que chanteur et musicien, il a touché à de nombreux styles différents et a également fait des incursions dans les mondes du cinéma, de la mode, du théâtre et de l'art. De son album le plus récent, Lazarus présente un clip vidéo dans lequel il semble malade alors qu'il est allongé dans un lit d'hôpital et chante “Je suis mort et je suis allé au paradis”. Après une vaillante bataille contre le cancer, David Bowie est décédé paisiblement aujourd'hui, comme le rapporte la page Facebook officielle du musicien. L'équipe de direction de l'artiste a vérifié l'exactitude des détails publiés sur le profil du musicien sur les réseaux sociaux. <h2>Hommages et carrière de David Bowie</h2> Les Londoniens ont commencé à déposer des bouquets de fleurs sur un site commémoratif impromptu à Brixton, le quartier du sud de Londres où il est né. Le Premier ministre britannique David Cameron lui a également rendu hommage, le qualifiant de “génie”. Il a ouvertement admis : « J'ai grandi en écoutant et en voyant le génie de David Bowie. Deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, David Jones est né. A 13 ans, il apprend le saxophone pour la première fois. Pour éviter d'être confondu avec Davy Jones, le chanteur des Monkees, il a légalement changé son nom en David Bowie. Space Oddity, écrit par David Bowie en 1969, a été son succès décisif. Les paroles de la chanson ont été inspirées par le visionnage par Bowie de 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick. Ziggy Stardust, une rock star androgyne au seuil de la mort, a été créée par lui en 1972, et depuis lors, il a conquis le monde du rock en apparaissant partout dans des tenues de plus en plus bizarres. Il y aura une longue carrière musicale avec de nombreuses apparitions au cinéma, dont une avec l'icône allemande Marlene Dietrich. <figure class="wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"> <figcaption class="wp-element-caption">De Quoi Est Mort David Bowie</figcaption> </figure> Pourtant, les excès de son style de vie hédoniste l'ont obligé à satisfaire ses envies de cocaïne. Dans les années 1980, il a déclaré: “Je me suis mouché un jour en Californie.” C'était en référence à son abus de drogue. Quelque part environ 50% de mon cerveau a été libéré. Certaines mesures devaient être prises. <p>En 1983, il signe un contrat de plusieurs millions de dollars avec EMI Records pour la sortie de cinq albums. Cette collaboration a abouti à la sortie de l'album Let's Dance, son effort le plus réussi commercialement à ce