Mort Cause de Décès : “Comment Emiliano Sala est-il décédé ?”

<h2>Sala était inconscient lors de l'accident</h2> Selon le rapport du médecin légiste, l'ancien joueur nantais Emiliano Sala était inconscient lors de l'accident d'avion survenu dans l'océan en 2019 alors qu'il rentrait à Cardiff. L'intoxication au monoxyde de carbone aurait été causée par le système d'échappement de l'avion. Depuis mardi dernier, les autorités britanniques enquêtent sur le rôle joué par chacune des parties dans l'accident d'avion mortel qui a coûté la vie au footballeur argentin Emiliano Sala. <h2>Les audiences pour déterminer les causes de la catastrophe</h2> Au cours des cinq prochaines semaines, le tribunal du Dorset (sud de l'Angleterre) tiendra des audiences pour déterminer les causes de la catastrophe. Après une semaine de visionnages publics, la cause du décès de l'ancien joueur du FC Nantes semble définitivement élucidée. <h2>L'exposition à des niveaux extrêmement élevés de monoxyde de carbone</h2> Dans le rapport le plus récent, publié en mars 2020, il a été noté que le corps de l'ancien attaquant avait été exposé à des niveaux extrêmement élevés de monoxyde de carbone avant que l'avion ne s'écrase. Le médecin pathologiste, le Dr Basil Purdue, a supervisé l'enquête qui a confirmé la théorie aujourd'hui disparue. Même si Emiliano Sala a survécu aux graves blessures à la tête et au torse qu'il a subies lors de l'accident, son exposition à de fortes concentrations de monoxyde de carbone lui a fait perdre temporairement la mémoire. En conséquence, le joueur n'était pas au courant du crash imminent de l'avion dans l'eau. Selon les rapports de toxicologie, il est clair qu'Emiliano Sala a souffert d'un "empoisonnement grave", puisque son sang était saturé à 58%. Le système d'échappement de l'avion peut avoir contribué à l'empoisonnement. <h2>Les analyses de sang</h2> Le Dr Pardue a expliqué que les échantillons de sang prélevés dans la veine ilio-fémorale et la cavité thoracique du joueur ont été analysés séparément. L'un a été utilisé pour prouver l'intoxication, tandis que l'autre a été utilisé pour faire correspondre l'ADN du joueur à son corps après sa mort. <h2>L'accident d'avion</h2> Le petit avion privé dans lequel voyageaient le joueur de 28 ans et son pilote a été détruit dans la Manche à l'arrivée de l'attaquant du FC Nantes à Cardiff, où il avait été transféré pour 17 millions d'euros. Le corps du footballeur dont la disparition a choqué le monde du football a été retrouvé dans l'épave de l'engin plus de deux semaines après l'accident à une profondeur de 67 mètres. Sans l'autorisation écrite expresse de World, la réimpression de tout ou partie d'une histoire est illégale. Un tribunal du pays de Galles a reconnu l'homme responsable de l'organisation du vol voué à l'échec, avec à son bord le footballeur Emiliano Sala et le pilote David Ibbotson, coupable d'avoir mis l'avion en danger. Cela s'est passé en 2019. <h2>Le verdict</h2> Le jeudi 28 octobre, David Henderson, 67 ans, a été reconnu coupable d'un comportement imprudent ou négligent qui aurait pu mettre en danger la machine. Il y a une peine maximale de cinq ans de prison, et il risque deux ans supplémentaires pour le crime de transport d'un passager sans papiers appropriés, pour lequel il a plaidé coupable. La date limite pour imposer la sanction a été fixée au 12 novembre. Emiliano Sala, 28 ans, était en route pour Cardiff City pour rejoindre le club après avoir été transféré du FC Nantes pour 17 millions d'euros. Leur propre avion, qu'ils avaient obtenu par cet intermédiaire, s'est écrasé dans la Manche le 21 janvier de cette année. mètres de profondeur. En 2019, son corps démembré a été renvoyé en Argentine. Le corps du pilote de 59 ans n'a pas encore été localisé. <h2>Les conclusions de l'enquête</h2> La British Air Accidents Investigation Branch (AAIB) a conclu dans son rapport final, à paraître en mars 2020, que le pilote a perdu le contrôle du Piper PA-46 Malibu lors d'une manœuvre à grande vitesse "probablement" destinée à éviter le mauvais temps et à permettre à vol. Selon l'AAIB, l'avion roulait à 435 kilomètres par heure (270 miles par heure) lorsqu'il a heurté l'eau, rendant la survie impossible. <figure class="wp-block-embed aligncenter is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"> <figcaption class="wp-element-caption">Comment Est Mort Emiliano Sala</figcaption> </figure> <p>En raison du système d'échappement du moteur, les enquêteurs pensent que le pilote a été "probablement" exposé au monoxyde de carbone. Les enquêteurs ont également souligné que le vol ne s'était pas déroulé dans des conditions de sécurité, comme l'exige la réglementation régissant les vols commerciaux. Parce que le pilote n'avait pas de licence pour piloter cet avion particulier la nuit ou dans de telles conditions météorologiques, ils ont dû évacuer tout le monde