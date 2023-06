Mort Cause de Décès : “Comment est décédé Elvis Presley?”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Comment Est Mort Elvis Presley – La Vérité Sur Sa Mort

Elvis Presley était un artiste légendaire qui a révolutionné la musique pop et le grand écran. Sa mort prématurée le 16 août 1977 à l’âge de 42 ans a été un choc pour le monde entier. La cause officielle de sa mort était une crise cardiaque, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles il serait mort d’une overdose de drogue. La vérité derrière sa mort est en réalité beaucoup moins glamour que les rumeurs.

Elvis Presley était complètement accro aux opiacés et prenait régulièrement des médicaments prescrits par son médecin personnel, le Dr Nick. Ces médicaments ont eu des effets secondaires tels qu’une constipation sévère. Le jour de sa mort, Elvis a été retrouvé sur ses toilettes, victime d’une pression aortique fatalement élevée due à son cœur hypertrophié.

La constipation chronique d’Elvis a été causée par sa dépendance aux médicaments et a conduit à la découverte d’un côlon deux fois plus gros et deux fois plus long qu’il ne l’aurait été chez un humain sain. Ce qui est encore plus tragique, c’est que son médecin personnel avait tenté de persuader le chanteur de subir une colectomie afin qu’un morceau de son côlon lui soit retiré.

Malgré les rumeurs, les rapports de toxicologie ont montré qu’Elvis n’est pas mort d’une overdose de drogue. Cependant, son état de santé était déjà très détérioré avant sa mort en raison de sa dépendance aux opiacés, de sa constipation chronique et de son régime alimentaire hyper riche en matières grasses.

En 2010, le Dr George Nick Nichopoulos, médecin personnel d’Elvis, a publié un livre révélant les détails de la mort du chanteur. Il a expliqué que les antidépresseurs et les somnifères qu’Elvis avait ingérés la nuit précédant sa mort ont probablement contribué à son décès.

En outre, une nouvelle théorie émerge selon laquelle des anomalies génétiques ont causé des problèmes à Elvis, y compris la maladie du muscle cardiaque connue sous le nom de cardiomyopathie hypertrophique. Cette théorie a été proposée après des tests sur l’ADN d’Elvis, qui ont révélé des anomalies liées à ses antécédents de maux de tête, de glaucome et d’obésité.

En fin de compte, la mort d’Elvis Presley est une tragédie qui a été causée par sa dépendance aux médicaments et sa consommation excessive de nourriture riche en matières grasses. Bien qu’il ne soit plus avec nous, sa musique et son héritage continuent de vivre et de nous inspirer aujourd’hui.