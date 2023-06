Mort Cause de Décès : “Comment est décédé Klaus Barbie”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Comment Est Mort Klaus Barbie

Résumé de la vie de Klaus Barbie

Klaus Barbie était un officier SS connu pour son rôle de bourreau impitoyable pendant la Shoah et chef de la Gestapo dans le siège de la Gaule entre 1943 et 1944. Il s’est exilé en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale, où il a travaillé pour les agences de renseignement américaines en Allemagne et a été actif en Argentine, au Pérou et en Bolivie sous le pseudonyme de Klaus Altmann.

Il a été appréhendé le 25 janvier 1983 et déporté en France le 5 février 1983, suite à la montée de l’opposition et au renversement du dictateur bolivien Hugo Banzer. Klaus Barbie a été jugé pour crimes de guerre en France et condamné à perpétuité par la cour d’assises du Rhône.

La vie de Klaus Barbie avant la Seconde Guerre mondiale

Nikolaus “Klaus” Barbie est né le 25 octobre 1913 à Godesberg, en Allemagne, près de Bonn. Son père était alcoolique et le maltraitait. À l’âge de 20 ans, il a rejoint le parti nazi après avoir travaillé pour son service de sécurité et a rejoint le NSDAP lorsque l’adhésion a été rouverte en 1937. Il a rapidement gravi les échelons de l’administration nazie.

La vie de Klaus Barbie pendant la Seconde Guerre mondiale

Klaus Barbie a dirigé la Gestapo dans la ville stratégique française de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a ordonné de nombreuses arrestations, rafles, tortures et morts dans les régions de Lyon, du Jura, de Grenoble et des Hautes-Alpes. Six cents Juifs ont été arrêtés et transférés sous sa direction en 1943, et 1 500 autres l’année suivante la rafle de l’Union générale des Israélites de France le 9 février 1943 ; la rafle des enfants d’Izieu le 6 avril 1944 ; et le dernier des convois partant de Lyon pour Auschwitz le 11 août 1944 font partie des faits retenus par l’instruction lors de son procès.

Le 21 juin 1943, à Caluire, Klaus Barbie a fait appréhender par la Gestapo le résistant Jean Moulin, également adjoint du général de Gaulle en France. Sous les ordres de Barbie, celle-ci est tourmentée à Lyon et expédiée à Paris. Le 8 juillet, il est envoyé en Allemagne, où il meurt des suites des tortures qu’il a endurées. Pour “sa performance particulière en matière pénale et son engagement inlassable dans la lutte contre les mouvements de résistance en France”, le Reichsführer-SS Himmler a remercié Barbie le 18 septembre.

La vie de Klaus Barbie après la Seconde Guerre mondiale

Après la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie a rejoint la communauté américaine du renseignement en Allemagne et y est restée jusqu’à ce qu’il puisse s’échapper en Amérique du Sud. Il a été actif en Argentine, au Pérou et en Bolivie sous le pseudonyme de Klaus Altmann. La dictature bolivienne a utilisé ses techniques de questionnement pour faire taire ses détracteurs.

En Bolivie, le journaliste Ladislas de Hoyos rencontre Klaus Altmann, alias Klaus Barbie. Malgré ses protestations qu’il ne parle pas couramment la langue de Molière, Barbie avoue instantanément qu’il a vécu à Lyon à la demande de ce dernier. Le couple Klarsfeld, également connu sous le nom de “chasseurs de nazis”, l’a démasqué quelques jours plus tôt.

Le procès de Klaus Barbie

Le procès de Klaus Barbie s’est ouvert en France en 1983, plus de quarante ans après la Seconde Guerre mondiale. Il est le premier à être jugé pour crimes contre l’humanité. Pendant neuf semaines, Jacques Vergès a été confronté à 113 associations et leurs 39 avocats dans un procès civil. Le début du procès de Klaus Barbie a été suivi par huit cents médias.

Le procès s’est révélé historique et médiatique, car il était le premier à être