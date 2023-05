Mort Cause de Décès : Comment est morte Florence Arthaud ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le décès tragique de la navigatrice Florence Arthaud

La communauté de la navigation a été bouleversée par la nouvelle du décès de Florence Arthaud, une légende de la voile française. Surnommée « La petite fiancée de l’Atlantique », elle a passé sa vie à naviguer sur les océans et à inspirer les marins du monde entier. Cependant, son destin a pris une tournure tragique lorsqu’elle a été impliquée dans un accident d’hélicoptère en Argentine en 2015, alors qu’elle participait au tournage de l’émission de télévision « Dropped ».

Les circonstances de l’accident





Le drame s’est produit lorsque deux hélicoptères sont entrés en collision en plein vol. Florence Arthaud, ainsi que la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, ont perdu la vie dans l’accident, ainsi que sept autres personnes. Les appareils évoluaient à basse altitude et en formation rapprochée, alors qu’ils transportaient des participants et des membres de l’équipe technique de l’émission.

L’enquête sur les causes de l’accident a révélé que la société de production ALP, qui était responsable de l’organisation du tournage, avait commis une faute inexcusable en planifiant une manoeuvre aérienne dangereuse. Les techniciens, y compris le caméraman Laurent Sbasnik, n’avaient pas été correctement informés et formés des risques impliqués dans la configuration de vol.

La famille de Laurent Sbasnik a poursuivi ALP en justice pour faute inexcusable et a obtenu une indemnisation de 120 000 euros de dommages et intérêts. La société a également été condamnée à rembourser près de 400 000 euros de majorations de rente à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.

L’héritage de Florence Arthaud

La mort de Florence Arthaud a laissé un vide dans la communauté sportive française et dans le monde de la navigation en général. Elle restera à jamais dans les mémoires comme l’une des plus grandes navigatrices de son temps. Elle a été une pionnière dans le domaine de la voile, devenant la première femme à remporter la Route du Rhum en 1990.

En plus de ses exploits en mer, Florence Arthaud était également une auteure accomplie. Elle a publié plusieurs livres sur son expérience en tant que navigatrice, dont « Océane », un livre de mémoires publié après sa mort. Dans cet ouvrage, elle raconte son amour pour la mer et son goût pour l’aventure. Elle y partage également les moments difficiles qu’elle a rencontrés tout au long de sa carrière.

En résumé, la mort de Florence Arthaud a été un choc pour le monde de la navigation. Cette légende de la voile française a passé sa vie à défier les océans et à inspirer les marins du monde entier. Bien qu’elle ne soit plus physiquement présente, son héritage continuera d’inspirer les générations futures de navigateurs.