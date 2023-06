Mort Cause de Décès : Comment interpréter “Le Lion est mort ce soir” d’Henri Salvador ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Comment jouer “Le lion est mort ce soir” (Henry Salvador) en français

“Le lion est mort ce soir” est une chanson française populaire qui a été écrite par Henri Salvador en 1959. Cette chanson a été reprise par de nombreux artistes et est devenue un classique de la musique française. Si vous voulez apprendre à jouer cette chanson, voici les étapes à suivre :

Étape 1 : Connaître les accords

Les accords de base utilisés dans “Le lion est mort ce soir” sont les suivants : G, C, D7 et G7. Si vous ne connaissez pas ces accords, vous pouvez facilement les apprendre en ligne ou dans un livre de musique. Une fois que vous connaissez ces accords, vous pouvez les jouer en boucle pour créer le rythme de la chanson.

Étape 2 : Jouer l’intro

L’intro de “Le lion est mort ce soir” est assez simple. Vous pouvez la jouer en utilisant les accords de G, C, D7 et G7. Commencez avec l’accord de G et jouez chaque accord pendant deux temps. Ensuite, répétez le même motif avec les autres accords.

Étape 3 : Jouer le couplet

Le couplet de “Le lion est mort ce soir” utilise les mêmes accords que l’intro. Jouez chaque accord pendant deux temps, en suivant le rythme de la chanson. Vous pouvez également chanter les paroles pendant que vous jouez les accords.

Étape 4 : Jouer le refrain

Le refrain de “Le lion est mort ce soir” est un peu différent du couplet. Les accords utilisés sont G, D7, G7 et C. Jouez chaque accord pendant quatre temps en suivant le rythme de la chanson. Les paroles du refrain sont également différentes du couplet, donc assurez-vous de les apprendre avant de jouer le refrain.

Étape 5 : Jouer le pont

Le pont de “Le lion est mort ce soir” est un court passage qui relie le refrain au couplet. Les accords utilisés sont G, D7 et G7. Jouez chaque accord pendant deux temps en suivant le rythme de la chanson.

Étape 6 : Jouer la fin

La fin de “Le lion est mort ce soir” est similaire à l’intro. Utilisez les accords de G, C, D7 et G7 pour jouer la fin de la chanson. Jouez chaque accord pendant deux temps, puis terminez avec un accord de G.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez facilement apprendre à jouer “Le lion est mort ce soir” sur votre guitare. N’oubliez pas de pratiquer régulièrement pour améliorer votre jeu et votre compréhension de la chanson. Et surtout, amusez-vous bien !