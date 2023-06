Mort Cause de Décès : “Comment Jacky Imbert est-il décédé ?”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jacky Imbert, également connu sous le nom de Jacky le Mat, était une figure emblématique du crime marseillais. Né à Toulouse en 1929, il a noué des liens étroits avec les grandes figures du banditisme marseillais des années 1930 à Paris. Il a rencontré Tany Zampa dans un cabaret du 9e arrondissement de Paris et a fini par aider Zampa à devenir une figure respectée de l’industrie. Imbert était également un habitué du monde des courses, des spectacles et de la nuit.

C’est en 1968 que le Mat s’est orienté vers sa propre carrière après avoir rompu avec la famille Zampa, devenue le leader du milieu de terrain marseillais avec quelques gestes clés. En 1977, il a été attaqué par trois hommes masqués alors qu’il rentrait chez lui à Cassis après une partie de belote. Il a été blessé de 22 balles, a perdu un œil et a subi un bras presque paralysé. Cependant, il a survécu à l’attaque, obtenant le surnom de “l’Immortel”.

Malgré sa prévalence en tant que précédent juridique, le Mat main dans le sac sera insaisissable entre les mains de la justice. Lors d’un vaste raid en 1993 à Marseille, lui et son camarade Francis “le Belge”, autre légende locale des bandits, sont appréhendés. Il a passé plus d’un an et demi en prison après avoir été reconnu coupable d’association de malfaiteurs. En 2004, il a été condamné à quatre ans de prison pour un projet de contrebande de cigarettes, mais son casier a été effacé grâce aux médicaments. Deux ans plus tard, il est libéré en appel.

En 2008, Jacky Imbert a été condamné à deux ans de prison pour extorsion lors de sa dernière comparution devant la cour d’appel d’Aix. Il s’est présenté comme un “retraité pacifique du show-biz”, mais a été considéré comme un épouvantail par le président de la cour d’appel lors de son procès.

Jacky Imbert est décédé à l’âge de 89 ans, “de vieillesse”, à l’hôpital d’Aix-en-Provence. Sa mort a été confirmée par son épouse, Christine Imbert. En partant, il emporte avec lui un morceau du tristement célèbre passé gangster de Marseille.

En conclusion, Jacky Imbert était une figure emblématique du crime marseillais. Il était connu pour ses liens étroits avec les grandes figures du banditisme marseillais, ainsi que pour son amour pour les courses, les spectacles et la nuit. Bien qu’il ait échappé à la justice à maintes reprises, il a finalement été condamné pour association de malfaiteurs et extorsion. Sa mort marque la fin d’une époque pour Marseille et le monde du crime.