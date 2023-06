Mort Cause de Décès : “Comment Mickey Mouse est-il mort ?”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Comment Est Mort Mickey Mouse – Depuis ses débuts dans le court métrage Steamboat Willie de Walt Disney en 1928, Mickey Mouse est devenu une icône culturelle. Cependant, les fans choquants du monde entier sont les récentes rumeurs de la mort de Mickey Mouse.

Dans cet article, nous allons enquêter sur les origines de ces rumeurs pour déterminer leur exactitude et discuter des conséquences possibles pour l’avenir de Walt Disney.

Rumeurs sur la mort de Mickey Mouse

Dans la dernière partie de 2022, des rumeurs ont commencé à faire surface en ligne au sujet de la mort présumée de Mickey Mouse. La désinformation diffusée sur Internet et les plateformes de médias sociaux a alimenté ces rumeurs. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Mickey Mouse aurait eu une crise cardiaque ou aurait été tué dans un accident de voiture.

La véritable histoire derrière la disparition de Mickey Mouse

Mickey Mouse n’a pas été tué comme certains l’ont prétendu. Aucune source officielle ou digne de confiance n’étaye ces affirmations. D’ailleurs, les médias auraient accordé beaucoup d’attention à la mort d’un personnage aussi connu. En conséquence, nous savons avec certitude que les informations sur la mort de Mickey Mouse étaient grandement exagérées.

Mais qui était responsable de la mort de Mickey Mouse ?

Comment notre rongeur contestataire, qui méprise toutes les normes, en est-il venu à représenter la structuration de l’esprit ? Que s’est-il passé qui a transformé celui qui pouvait accepter toutes les modifications en un logo qui ne pouvait pas bouger ? Faire flotter l’étendard Disney, protecteur imprenable de la forteresse magique.

Pierre Pigot, créateur de L’Assassinat de Mickey Mouse, décrit la scène du crime comme un “péché originel” car Mickey Mouse a été “emporté, Mickey éviscéré, Mickey abattu” en Californie, en Floride et à Marne-la-Vallée. Quatre-vingts ans plus tard, comparer des photographies prises en 1929 et 2009, c’est comme expérimenter avec force l’image de la détérioration et de la dévastation. Une scène d’assassinat, écrit-il au vitriol.

Le détective présente son cas. L’auteur entraîne le lecteur dans les dessous obscurs de Disneylogy, un récit plein de dénégations et de contradictions qui mêle art et politique. On voit des personnages être systématiquement dépossédée de tout pouvoir, d’autres soumises à un agenda guerrier et propagandiste, une œuvre graphique peut être sabotée par des diktats financiers.

“Disney a abandonné les pouvoirs de l’art pour obtenir les pouvoirs de l’argent et du consortium audiovisuel.” Le succès financier immédiat de la souris a été constaté sur le marché. Avant l’avènement de la mondialisation, Mickey Mouse était déjà un voyageur international.

Depuis les années 1930, la marchandise à l’effigie de ce rongeur globe-trotter a été si prolifique qu’elle ferait pâlir d’envie Kate et le prince William. Le rembourrage câlin se retrouve tout autour d’un cadre dans M le Maudit (1931) de Fritz Lang ou Les Temps Modernes (1936) de Charlie Chaplin.

Lorsqu’on lui demande de faire le lien entre l’art et la consommation, Mickey le fait rapidement et avec confiance. Rien d’étonnant à ce que Walter Benjamin, qui était à l’écoute de la culture populaire de son époque et, par extension, de cette incarnation du « rêve collectif », lui ait prêté l’oreille.

Il n’est pas non plus étrange que ce sujet de test marketing ait rejoint les rangs d’autres biens de consommation devenus des icônes du pop art, comme la soupe Campbell’s et le Coca-Cola. Comme le dit Dominique Pani dans le catalogue de l’exposition Il était une fois Walt Disney au Grand Palais en 2006, Disney faisait déjà Warhol avant même qu’il n’ait proposé que Disney fasse l’objet de critiques.

Dans le court métrage de 1933 de Mickey, Constructing a building,

Le rongeur s’est incontestablement transformé en créature urbaine après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Walt Disney a collaboré étroitement avec le Département d’État et enrôlé Donald, sa dernière vedette, dans l’effort de guerre.

Le jambon de campagne est devenu un vendeur de ville, représentant tout ce qui est stéréotypiquement mauvais dans la vie urbaine aux États-Unis. Bernard Mary, contrairement à Pierre Pigot, s’empresse de réhabiliter Disney, ce mal-aimé, et voit en Mickey un avatar du pensionnaire blanc et puritain, serviable et débrouillard, mais pétri de bons sentiments, conservateur et ordonné.

Très, très loin de l’insolent et du désordonné”, Mary décrit donc la maison de Mickey dans ses dessins animés ultérieurs comme “un pavillon somptueux, un garage avec une voiture en épicéa et un jardin herbeux où le barbecue est assis.

Mickey a été transformé en un exemple de bonne conduite et une entité complètement humanoïde à la suite du triomphe de la conformité. Cette amusante souris aux œufs d’or était originale par sa nature hybride, qui n’était ni purement animale ni humaine. Est-ce une sorte de souris mutante ?

Mais seulement s’ils portent des gants blancs et n’utilisent que quatre doigts. Pierre Pigot, qui regrette un temps où le pinceau n’était pas encore entravé à l’imitation de la nature, déplore l’avènement des yeux véritables en 1939, qui mit fin à la souris de paille et à sa mise en scène lyrique, qui avait été enclin à retenir le mystère créateur.

Il n’y a pas besoin de verser des larmes, cependant; Hervé Aubron, créateur du Génie de Pixar, pense que le décès de Mickey signale le début d’une nouvelle ère. Fantasia (1940) est le nom de la scène du meurtre; Aubron considère que l’introduction du personnage principal de la souris dans le domaine des longs métrages est un enterrement de premier ordre.