Mort Cause de Décès : “Comment Mike Brant est décédé”

Mike Brant est un musicien et chanteur populaire d’origine israélienne qui a connu un grand succès dans les années 70. Cependant, sa vie a été marquée par une série de tragédies, notamment sa mort prématurée en 1975 à l’âge de 28 ans.

Malheureusement, le 25 avril 1975, le musicien s’est suicidé en sautant d’une fenêtre du sixième étage. Son frère Zvi a fait une suggestion concernant le suicide du chanteur en 2021. Le premier février, Mike Brant aurait été aussi vieux néanmoins, il a changé d’avis. L’interprétation de Let Me Love You a été découverte dans le sous-sol d’un immeuble de la rue Erlanger à Paris 16e le 25 avril 1975. L’homme venait d’avoir 28 ans malheureusement, le chanteur est décédé en route vers l’hôpital Ambroise-Paré après une chute de six étages alors qu’il se trouvait dans l’ambulance.

L’interprète de Qui saura avait déjà tenté de se suicider le 22 novembre 1974, en sautant du cinquième étage de l’Hôtel de la Paix à Genève. Michael Brant était déprimé il s’agit d’une maladie découverte lors d’un traitement dans un établissement suisse. Son frère Zvi avait fait allusion à la cause de la tristesse du chanteur dans.

Personne ne sait ce qui est arrivé à Mike Brant

L’épisode du 13 mars 2021 de l’émission de France 3 Mike Brant, l’étoile filante selon lui, tout a commencé à Yom Kippour en 1973, lorsque les forces syriennes et égyptiennes ont attaqué Israël. Mike Brant s’est rendu en Israël pour voir les soldats blessés. C’est quelque chose qu’il n’a probablement jamais vu auparavant, du moins.

Pas dans la vraie vie c’est à ce moment que son anxiété d’être attaqué ou que quelque chose de mal lui arrive s’est manifestée pour la première fois. Selon Zvi Brant, cela était particulièrement vrai parce que l’ambassade d’Israël avait dépêché des agents de sécurité pour le protéger, un développement qui avait causé à l’homme.

Une anxiété considérable À l’occasion du premier anniversaire de la mort de Mike Brant en 2021, son jeune frère a fourni des réponses à diverses demandes de renseignements. De plus, Zvi avait été interrogé sur les nombreuses théories entourant la mort de son frère. Mon instinct me dit qu’il s’est suicidé.

Les circonstances entourant la mort de Mike dans l’appartement où il séjournait cette nuit-là, selon Zvi, sont un mystère. L’occasion de reprendre sa conversation avec Jeanine, “l’amie avec qui [Mike Brant] était hier soir”. Elle nous a informés que Mike faisait la sieste paisiblement. À sa grande surprise, elle a entendu le téléphone sonner.

Alors qu’elle était dans la cabine, et c’est Mike qui a répondu la chambre était vide quand elle revint. Selon les souvenirs de Zvi Brant, elle a couru vers le balcon et l’a regardé sortir de la fenêtre ouverte. Lorsque le chanteur Mike Brant est décédé à l’âge de 28 ans le 25 avril 1975, son décès a été largement déploré dans le monde entier.

Un drame dont la fin reste un mystère même 47 ans plus tard qui saura que l’interprète de avait tenté de se suicider en Suisse quelques mois auparavant. Le 75e anniversaire de Mike Brant aurait eu lieu le 1er février 2022 malheureusement, le chanteur est décédé en route vers l’hôpital Ambroise-Paré après une chute de six.

Etages dans l’ambulance comme celui qu’il a repris le 22 novembre 1974, celui-ci était vraiment gros. Souffrant d’une grave dépression, le chanteur français s’est jeté du cinquième étage de l’Hôtel de la Paix à Genève ce jour-là. Son frère Zvi a fait quelques affirmations concernant les racines de sa dépression dans le documentaire Mike Brant.

L’étoile filante, qui sera diffusé sur France 3 le vendredi 10 juin 2022 sa théorie place sa genèse dans les attaques de 1973 contre Israël par les armées syriennes et égyptiennes. Le musicien israélien avait fait une visite. C’est quelque chose qu’il n’a probablement jamais vu auparavant, du moins pas dans la vraie vie.

À ce moment-là, il a commencé à se sentir menacé par la population en général, ainsi que par la perspective de blessures physiques. Et cela n’a pas aidé que l’ambassade d’Israël ait dépêché la sécurité de l’ambassade pour le défendre, comme l’explique Zvi Brant dans le documentaire sur son frère.

Aujourd’hui, 47 ans après le décès de Mike Brant, des théories concurrentes sur sa mort font leur apparition. Sa nièce Yona Brant affirme que la star des années 70 a été brûlée à plusieurs reprises par l’amour. La personne qui n’a pas passé beaucoup de temps en compagnie du chanteur a raconté l’histoire d’amour de Mike Brant avec.

Une hôtesse de l’air danoise qui lui aurait un revers qui aurait plongé la créatrice dans le désespoir. Le frère du chanteur, Zvi Brant, est également intrigué par la disparition prématurée du crooner le 25 avril 2021, ce dernier débordait dans les colonnes du Point suite à la disparition de l’artiste.

En fait, je pense qu’il s’est suicidé ce qui s’est passé dans l’appartement de Mike la nuit de sa mort est un mystère, comme il l’a dit. C’était une grande star à son époque Mike Brant n’avait que 28 ans lorsqu’il est décédé dans des circonstances mystérieuses après avoir passé la nuit avec un ami.

