Mort Cause de Décès : Compréhension de la fin : Qui a perdu la vie ?

Découvrez l’explication de la fin de la Saison 2 de Yellowjackets ! Spoilers !

L’une des plus grandes réussites de la première saison de Yellowjackets a été son casting impeccable. Non seulement les personnages sauvages étaient le reflet presque parfait des personnages adultes, mais le choix de femmes qui étaient des actrices célèbres des années 90 était un choix inspiré qui a appuyé sur tous les boutons de la nostalgie pour les téléspectateurs d’un certain âge.

Aujourd’hui, l’une de ces reines n’est plus là. Adult Natalie est morte, Juliette Lewis ne fera plus partie de la série, et c’est un faux pas dont la ligne temporelle actuelle ne se remettra peut-être jamais. Lewis est l’une des actrices les plus aimées et les plus charismatiques de la série, et le choix de la renvoyer quelques instants seulement après cette énorme révélation dans la ligne temporelle sauvage semble pour le moins discutable.

L’histoire de la nature sauvage apporte une gravité divertissante et continue d’être un récit de survie qui pousse tout à 11. Cependant, à la fin de cet épisode, le récit du présent se transforme en une farce violente et confuse, où tout le monde converge vers le Camp Green Pines au mauvais moment. Si vous avez des questions, voici l’explication de la fin de la Saison 2 de Yellowjackets !

Explication de la fin de la Saison 2 de Yellowjackets

A la fin de la Saison 2 de Yellowjackets, il empoisonne Kevyn avec une solution de phénobarbital et déplace son corps dans la voiture de l’homme avec l’aide de Jeff. Il tend ensuite un piège à Saracusa, qui arrive et trouve le corps. C’est alors que Walter arrache l’arme de l’autre homme et tire plusieurs balles dans le corps de Kevyn.

A la fin de la Saison 2 de Yellowjackets, Saracusa peut maintenant devenir un héros de son service en tant que nouvel inspecteur qui découvre l’implication de son partenaire dans un scandale politique et deux décès, ou il peut être impliqué dans ces crimes également. Comme on pouvait s’y attendre, Saracusa choisit la première solution.

Comme lorsqu’ils étaient bloqués, les Yellowjackets utilisent un jeu de cartes pour choisir qui va mourir. Shauna finit par choisir la reine de cœur. La reine de cœur était la carte marquée. Celui qui la prend dans le jeu de cartes est effectivement choisi pour être chassé et sacrifié. Alors que les autres mettent leurs masques, prennent des couteaux et s’approchent d’elle, elle n’a d’autre choix que de fuir. Soudain, Callie apparaît et tire dans le bras de Lottie.

A la fin de la Saison 2 de Yellowjackets, Misty tente de prendre l’avantage et de la poignarder avec un stylo, mais Nat intervient, sauvant la jeune fille qu’elle avait prise en affection depuis son arrivée au camp. Avec la mort de Nat, la nature sauvage est satisfaite. Les problèmes juridiques semblent disparaître pour les Yellowjackets et la famille Sadecki. Pour savoir quand sortira la saison 3, lisez ceci.

A la fin de la Saison 2 de Yellowjackets, dans le passé, Scott pense probablement que les autres survivants sont tous irrécupérables, et il décide donc de les tuer, commettant ironiquement un acte encore plus odieux que les autres survivants. Dans la saison 3, les filles découvriront probablement qu’il est à l’origine de l’incendie et le rechercheront.