Mort Cause de Décès : Controversy over the descent where Mäder died – Cyclisme International en français

Polémique sur la descente dans laquelle Mäder est décédé

Lors de la journée de deuil pour tout le peloton à la suite du décès de Gino Mäder, les avis étaient partagés concernant la sécurité et les raisons pour lesquelles il a fini par perdre la vie en tombant dans un ravin. Certains protagonistes ont échangé des déclarations, que nous nous chargerons également d’analyser.

La plus retentissante fut celle de Remco Evenepoel, qui déclara que la descente était dangereuse. “Ce n’était pas une bonne décision de terminer l’étape par une descente, ça aurait pu finir”, a déclaré le Belge, peu après la fin de la journée. Peut-être que certains correspondent, d’autres non. Mais c’est facile à dire maintenant après ce qui s’est passé, en tout cas ils auraient dû se plaindre avant l’événement et par l’intermédiaire du CPA.

D’un autre côté, il n’est pas juste que les spécialistes de la descente éliminent l’une des rares occasions qu’ils ont de se montrer. Le cyclisme est un sport à risque en soi et il faudra alors le suspendre s’ils tombent sur le plat, car il sera pratiquement impossible que les parcours ne fassent que monter et descendre.

Simon Geschke a témoigné contre Evenepoel. “La descente n’était pas dangereuse, l’asphalte était en bon état et les courbes étaient visibles”, a-t-il déclaré. Chacun choisira qui croire, mais à une époque où le peloton proteste contre tout et est écouté, il est fort probable que le parcours ait été en bon état et c’est une fatalité impossible à éviter.

Chaque personne est un monde et on peut aussi penser qu’Evenepoel, ému, aurait pu raviver tel sentiment particulier qui le ramenait à sa chute en Lombardie, sans oublier qu’il n’est pas un grand déprimant. Étant une figure du peloton, il aurait peut-être dû mesurer davantage ses propos et ne pas demander une finition élevée qui ne convient qu’à quelques-uns et va à l’encontre de la diversité que ce sport a toujours eue.

Et si les conditions météorologiques ont compliqué la descente, alors levez-vous – comme ils l’ont fait tant de fois – et/ou portez plainte/signalez les juges. À notre avis, les actions de Remco en jetant de la poudre à canon dans le feu alors que Gino Mäder n’a pas encore été viré par son équipe sont erronées.

Il est donc difficile de déterminer qui a raison dans cette polémique. Cependant, il est important de rappeler que la sécurité des coureurs doit être une priorité absolue pour les organisateurs de courses. Des mesures doivent être prises pour minimiser les risques, sans pour autant exclure complètement les descentes des parcours. Le cyclisme est un sport dangereux, mais cela ne devrait pas empêcher les organisateurs de faire tout leur possible pour protéger les coureurs.