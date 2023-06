Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, author of “The Road,” has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le romancier américain Cormac McCarthy est décédé mardi 13 juin à l’âge de 89 ans à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Écrivain prolifique, il a publié 12 romans au cours de sa carrière, dont plusieurs ont été adaptés au cinéma avec succès. Stephen King, un autre grand écrivain américain, l’a qualifié de “plus grand romancier américain de son temps”.

Cormac McCarthy était connu pour son style d’écriture glaçant et précis, tantôt poétique, tantôt sauvage. Il était considéré comme le chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du Far West sombre et cruel. Il a remporté le prix Pulitzer en 2007 pour son roman La Route, qui raconte l’histoire d’un père et de son fils survivant dans un monde dévasté par une catastrophe.

McCarthy était également très apprécié en Europe, où il était lu et traduit avec plaisir. En 1991, il a déclaré lors d’une interview : “J’étais en Irlande cet été et j’ai été très surpris de voir mes livres en librairie. Cela n’arrive jamais dans mon pays.” Moins d’un an plus tard, ses livres étaient présentés en nombre sur les linéaires des librairies américaines, grâce à un changement de maison d’édition.

La mort de Cormac McCarthy a suscité une vague d’hommages et de témoignages de tristesse dans le monde littéraire. Sa maison d’édition, Penguin Random House, a salué l’un des “écrivains les plus renommés et influents de la planète”. Les fans de son œuvre ont également exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux, saluant la contribution de l’auteur à la littérature américaine.

En somme, Cormac McCarthy était un écrivain talentueux et respecté, dont l’œuvre a marqué la littérature américaine. Sa mort est une perte pour le monde de la littérature, mais son héritage littéraire continuera d’inspirer les générations futures.