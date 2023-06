Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, écrivain américain, décède à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, un écrivain américain célèbre pour ses histoires sombres et cruelles du Far West, est décédé à l’âge de 89 ans. Connu pour être exigeant et intègre, McCarthy a écrit douze romans au total. Son premier roman, Le gardien du verger, publié en 1961, est une histoire ironique et cruelle de personnages liés à leur insu par un cadavre. Cette œuvre, qui se déroule dans les montagnes du Tennessee, où McCarthy a passé sa jeunesse, a été un succès critique et a permis à l’écrivain de vivre de sa plume grâce à des dons d’institutions comme la fondation Rockefeller.

McCarthy a continué à explorer les ténèbres de l’âme humaine dans ses romans suivants, comme L’obscurité du dehors (1968), qui narre les conséquences d’une relation incestueuse, et Un enfant de Dieu (1973), qui explore les déviances d’un personnage principal meurtrier et nécrophile. C’est à cette époque que McCarthy a déménagé à El Paso, au Texas, une région marquée par les violences et les trafics en tous genres, qui a profondément influencé son œuvre. Le premier opus de sa “période Far West”, Méridien de sang (1985), est considéré par certains critiques comme son chef-d’œuvre.

Dans les années 1990, McCarthy a publié La trilogie des confins, une série de trois romans qui se déroulent dans le Far West : De si jolis chevaux, Le grand passage et Des villes dans la plaine. Ce succès tardif a été conforté par Hollywood, qui a adapté certains de ses romans au cinéma, comme De si jolis chevaux et Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, qui a décroché quatre Oscars en 2008. En 2006, McCarthy a obtenu le prestigieux prix Pulitzer pour La route, un récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue.

McCarthy a publié son dernier roman, Le Passager, en 2022, ainsi que son préquel Stella Maris, qui se déroule dix ans avant Le Passager. Dans ce récit, McCarthy prend pour la première fois une femme schizophrène comme personnage principal.

Reclus et détaché des contraintes matérielles, McCarthy a longtemps vécu dans des motels miteux. Il n’a accordé qu’une poignée d’entretiens dans sa vie et a déclaré dans sa seule interview télévisée qu’il était préférable de ne pas s’exposer dans les médias, car cela n’était pas bon pour l’esprit. Selon lui, si l’on passe beaucoup de temps à réfléchir comment écrire un livre, il ne faut pas en parler, il faut le faire. Cormac McCarthy laisse derrière lui une œuvre littéraire puissante et marquante, qui continuera d’inspirer et de fasciner les lecteurs du monde entier.