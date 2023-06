Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’auteur américain, a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy remporte le prix Pulitzer de la fiction

Le roman post-apocalyptique «La Route»

Cormac McCarthy est un écrivain américain né en 1933 à Providence, dans l’État de Rhode Island. Il est considéré comme l’un des plus grands romanciers contemporains de la littérature américaine. En 2007, il remporte le prix Pulitzer de la fiction pour son roman post-apocalyptique intitulé «La Route».

L’histoire de «La Route»

Le roman raconte l’histoire d’un père et de son fils qui traversent un paysage désolé et dévasté par une catastrophe inconnue. Ils cherchent à rejoindre la mer pour trouver un refuge dans un monde en proie à la violence et à la barbarie. Leur voyage est semé d’embûches, de dangers et d’épreuves. Ils doivent lutter pour leur survie dans un environnement hostile où l’humanité a perdu toute dignité et tout sens moral.

La portée universelle de «La Route»

Le roman de Cormac McCarthy est une méditation sur la condition humaine et sur la nature de l’existence. Il met en lumière les questions fondamentales de l’existence, telles que la vie, la mort, l’amour, la foi et la résilience. Le livre est une réflexion sur la fragilité de l’humanité et sur la nécessité de trouver un sens à sa vie dans un monde en perdition.

L’œuvre de Cormac McCarthy

Cormac McCarthy est l’auteur d’une vingtaine de romans, de nouvelles et de pièces de théâtre. Son style est caractérisé par une prose dense, poétique et introspective. Ses œuvres explorent les thèmes de la violence, de la mort, de la solitude et de la quête spirituelle. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, notamment le National Book Award et le National Book Critics Circle Award.

Conclusion

Cormac McCarthy est un écrivain exceptionnel dont l’œuvre a marqué la littérature américaine contemporaine. Son roman «La Route» est un chef-d’œuvre de la littérature post-apocalyptique, qui transcende les limites du genre pour offrir une méditation universelle sur la condition humaine. Le prix Pulitzer de la fiction qu’il a reçu en 2007 est une reconnaissance méritée de son talent et de sa contribution à la littérature américaine.