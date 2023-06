Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’auteur américain de “La Route”, décède à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, l’un des plus grands écrivains américains de notre temps, est décédé à l’âge de 89 ans. L’auteur de douze romans a laissé derrière lui un héritage littéraire exceptionnel, notamment des œuvres comme « De si jolis chevaux » ou « La route ». McCarthy était un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du Far West sombre et cruel.

Le premier roman de McCarthy, « Le gardien du verger », a été publié par la prestigieuse maison Random House dans les années 1960. C’était le début d’une carrière littéraire qui a duré des décennies. McCarthy était connu pour ses descriptions crues des déviances humaines, ce qui lui a valu un cercle d’admirateurs fidèle mais restreint.

Les années 1990 ont été celles de la « trilogie des confins », toujours sur fond de Far West : « De si jolis chevaux », « Le grand passage » et « Des villes dans la plaine ». Bien que ses premiers livres n’aient pas connu un grand succès, McCarthy a vu ses tirages grimper à plus de 200 000 copies grâce à des adaptations hollywoodiennes comme « No Country for old men ».

En 2006, McCarthy a remporté le prestigieux prix Pulitzer pour « La route », récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue. L’année suivante, son livre a été adapté pour le grand écran. La « papesse » américaine du petit écran Oprah Winfrey a sélectionné ce livre parmi les plus importants de l’année.

McCarthy a publié son dernier livre, « Le Passager », en 2022, suivi de son préquel « Stella Maris ». Dans ce récit qui se déroule dix ans avant « Le Passager », McCarthy prend pour la première fois une femme, schizophrène, pour personnage principal.

Cormac McCarthy était un écrivain exigeant et intègre. Sa mort est une grande perte pour la littérature américaine et mondiale. Stephen King, un autre auteur de renom, a déclaré sur Twitter : « Cormac McCarthy, peut-être le plus grand romancier américain de mon temps, est décédé à l’âge de 89 ans. Il était plein d’années et a créé un excellent travail, mais je pleure toujours sa disparition ». Nous sommes nombreux à partager ce sentiment de tristesse et à apprécier la contribution de McCarthy à la littérature.