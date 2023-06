Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’auteur américain, est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, un des écrivains les plus importants de sa génération aux États-Unis, est décédé à l’âge de 89 ans dans sa maison de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. McCarthy était connu pour ses romans sombres et violents, tels que “The Road” et “No Country for Old Men”, qui ont été des best-sellers. Son agent a confirmé que McCarthy était mort de causes naturelles.

L’auteur avait publié deux romans l’année dernière, “Le Passager” et “Stella Maris”, qui ont été publiés en traduction allemande par Rowohlt-Verlag fin 2022. Les deux livres sont liés en termes de contenu et parlent d’une paire de frères et sœurs. McCarthy avait utilisé une machine à écrire jusqu’à la fin de sa vie et n’avait pas publié de nouveau roman depuis environ 16 ans.

Stephen King, un autre écrivain célèbre, a exprimé sa tristesse à propos de la mort de McCarthy, le qualifiant de “peut-être le plus grand écrivain américain de mon temps”. Nihar Malaviya, directeur par intérim de Penguin Random House, a déclaré que McCarthy avait “changé le chemin de la littérature”.

McCarthy était connu pour ses personnages entêtés et sa prose dense. Beaucoup de ses œuvres sont difficiles à battre en matière d’horreur et de cruauté. Pourtant, il a créé très peu de figures féminines dans son travail, une “incompétence” qui s’est transformée en coup de génie, selon l’écrivain Lauren Groff. Elle a déclaré que “son travail est une condamnation vénéneuse de la mythologie hyper-masculine de l’Occident, du moins c’est comme ça que je le lis”.

McCarthy avait donné si peu d’interviews et était si rarement apparu publiquement que de vieilles interviews de lui dans les journaux locaux des années 60 et 70 ont refait surface récemment, ce qui a fait les gros titres. McCarthy a expliqué qu’il préférait simplement rester au lit certains jours avec ses livres et sa machine à écrire. Il ne pouvait pas expliquer comment ses romans sont nés, déclarant que c’était comme le jazz et que cela se faisait de manière inconsciente.

Malgré sa réticence à accorder des interviews, McCarthy a connu un grand succès de son vivant. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma, notamment “No Country for Old Men” et “The Road”. Ce dernier a remporté le prix Pulitzer et a été accepté par Oprah Winfrey dans son célèbre club de lecture.

Cormac McCarthy était né à Rhode Island en 1933 et avait grandi dans le Tennessee. Il a essayé de garder sa vie privée hors de la vue du public autant que possible, affirmant qu’il était “très égoïste et qu’il voulait profiter de sa vie”. Malgré cela, son travail a touché des millions de personnes dans le monde entier et il laisse derrière lui un héritage littéraire important.