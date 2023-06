Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’auteur de “La Route”, a passé away

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, le célèbre auteur de La Route, est mort le 13 juin (23) chez lui, a annoncé son éditeur. Stephen King lui a rendu hommage en estimant qu’il était « peut-être le plus grand romancier américain de mon époque».

L’auteur américain Cormac McCarthy, lauréat du prix Pulitzer, est décédé à l’âge de 89 ans. L’influent écrivain s’est éteint mardi (13 juin 23) de causes naturelles dans sa propriété de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Son fils et son éditeur américain ont tous deux confirmé le décès de l’auteur, rapporte la BBC.

Intransigeant, il ne voulait vivre que de sa plume (il refusa même des postes à l’université) jusqu’à connaître des jours très difficiles pendant des années. Cormac McCarthy a rencontré un succès tardif, mais fulgurant, avec son roman, La Route, en 2007, qui lui a valu le prix Pulitzer de la fiction et fut a adapté au cinéma en 2009, avec Viggo Mortensen et Charlize Theron. Le livre est sorti en français en 2008 aux éditions de l’Olivier. Ce roman culte a connu 48 traductions et des millions d’exemplaires vendus.

Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme (2005), popularisé par le film éponyme No Country for Old Men, par Joel et Ethan Coen en 2007, connut à son tour un succès mondial. Javier Bardem, Tommy Lee Jones et Josh Brolin ont participé à cette adaptation. Le film a remporté des Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle pour Javier Bardem.

« Cormac McCarthy a changé le cours de la littérature pendant soixante ans, il a fait preuve d’un dévouement inébranlable à son métier et à l’exploration des possibilités infinies et du pouvoir de l’écriture», a déclaré Nihar Malaviya, PDG de Penguin Random House, dans un communiqué.

L’écrivain Stephen King a rendu hommage à Cormac McCarthy, estimant qu’il était « peut-être le plus grand romancier américain de mon époque» et avait « créé une belle œuvre». « Je pleure sa disparition», a tweeté l’auteur de Misery.

Ce géant des lettres, auteur d’une dizaine de romans, ainsi que de scénarios de films et de séries, est une référence pour un grand nombre d’auteurs contemporains. Sa mort est une perte immense pour le monde de la littérature, et son influence sur la culture américaine et mondiale restera gravée dans l’histoire. Les fans de Cormac McCarthy continueront de le considérer comme l’un des plus grands écrivains de tous les temps.