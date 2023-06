Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’auteur de La Route, décède à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’écrivain américain Cormac McCarthy est décédé le 13 juin à l’âge de 89 ans, à son domicile de Santa Fe, « de causes naturelles » selon son éditeur Albert A. Knopf. Stephen King a qualifié McCarthy de « peut-être le plus grand romancier américain de notre temps » dans un hommage Twitter. McCarthy a remporté le prix Pulitzer en 2007 pour son roman post-apocalyptique La Route, mais était surtout connu pour ses romans sombres et violents inspirés par le Far West et l’Amérique des Appalaches. Son œuvre a été adaptée plusieurs fois au cinéma, notamment avec La Route (2009) et No Country for Old Men (2007) des frères Coen.

McCarthy n’a publié que douze romans, mais tous ont été salués par la critique. Il était considéré comme l’un des écrivains les plus renommés et influents de la planète, avec une représentation de la violence et un style marqué par une utilisation limitée de la ponctuation. Depuis son premier roman, Le Gardien du verger (1968), il était devenu un représentant du « southern gothic », un sous-genre inspiré du folklore du sud des États-Unis et du gothique. Son chef-d’œuvre, Méridien de sang (1985), narre les aventures d’un jeune garçon dans la tourmente des années 1840, au moment où le Texas rejoint les États-Unis.

Si les cinq premiers ouvrages de l’auteur ne s’écoulent jamais à plus de 3000 exemplaires, les ventes ont grimpé dans les années 1990 avec De si jolis chevaux (1992) et Le Grand Passage (1994). McCarthy gagne en popularité grâce à Hollywood, qui adapte son œuvre plusieurs fois au cinéma, notamment avec No Country for Old Men, qui remporte quatre Oscars en 2008, dont celui du meilleur film.

Très discret dans les médias, McCarthy ne vivait que pour l’écriture, refusant régulièrement des collaborations avec des universités. Reclus, l’écrivain avait donné une interview à Oprah Winfrey en 2007, dans laquelle il déclarait que s’exposer dans les médias « n’était pas très bon pour l’esprit. Si l’on passe beaucoup de temps à réfléchir comment écrire un livre, il ne faut sans doute pas en parler. Il faut le faire ».

McCarthy avait récemment mis fin à 16 ans d’absence avec la publication de deux romans, Le Passager (2022) et Stella Maris (2023), publiés à quelques mois d’intervalle en France. Bien qu’il n’ait jamais remporté le prix Nobel de littérature, son travail a été récompensé du prestigieux prix Pulitzer en 2007 pour La Route. Sa mort est une perte immense pour la littérature américaine et pour tous ceux qui ont été touchés par son œuvre profonde et puissante.