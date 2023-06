Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’auteur, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, connu pour ses visions apocalyptiques de l’Ouest américain, est décédé à l’âge de 89 ans. L’auteur de 12 romans au cours de sa carrière de près de six décennies est surtout connu pour sa trilogie des confins, parue au cours des années 1990, ainsi que pour son roman La Route, lauréat du prix Pulitzer en 2007. Les frères Coen ont adapté le roman de McCarthy de 2005, No Country for Old Men, en un film de 2007, qui a remporté l’Oscar du meilleur film.

McCarthy est né le 20 juillet 1933 à Providence, Rhode Island, troisième d’une famille de six enfants. Lorsqu’il a quatre ans, la famille déménage vers le sud, à Knoxville, dans le Tennessee, où son père travaille comme avocat pour la Tennessee Valley Authority. McCarthy a ensuite passé deux ans à l’université du Tennessee, où il a étudié la physique et l’ingénierie, mais il s’est tourné vers l’écriture après qu’un professeur lui a demandé de reponctuer un recueil d’essais du XVIIIe siècle pour l’inclure dans un manuel.

Après avoir abandonné l’université, McCarthy s’est engagé dans l’armée de l’air et s’est retrouvé stationné en Alaska pendant deux ans, où il est devenu un lecteur assidu. Après son départ de l’armée de l’air, il est retourné à l’UT et a commencé à écrire, publiant deux nouvelles dans le magazine littéraire des étudiants. Mais en 1959, il a abandonné à nouveau ses études avant d’obtenir son diplôme et s’est installé à Chicago, où il a travaillé dans un entrepôt de pièces détachées tout en écrivant son roman.

Il faut plusieurs années à McCarthy pour terminer et publier son livre, Le Gardien du verger, qui paraît en 1965. Bien que le livre n’ait pas été un succès, il a remporté le prix de la Fondation William Faulkner et a permis à McCarthy d’obtenir des subventions et des bourses qui lui ont permis de voyager et de continuer à écrire.

Dans ses deux livres suivants, L’Obscurité du dehors (1968) et Un enfant de Dieu (1973), il affine son talent pour raconter des histoires macabres et violentes. Suttree, publié en 1979, est tout aussi sombre. Les premiers romans de McCarthy se déroulent en grande partie dans le sud des Appalaches, où il a grandi, mais il se dirige bientôt vers l’ouest.

McCarthy s’est installé à El Paso, au Texas, en 1976, après s’être séparé de sa deuxième femme, Anne DeLisle, et en 1981, il a reçu l’illustre bourse MacArthur, qui lui a permis de passer plusieurs années à faire des recherches et à écrire son prochain livre, Méridien de sang, paru en 1985. Le livre relate les exploits vicieux du gang Glanton, un véritable groupe de “chasseurs de scalps” qui ont massacré des dizaines d’indigènes dans les zones frontalières entre les États-Unis et le Mexique. Bien que le livre n’ait pas connu un grand succès au départ, il a été considéré par la suite comme l’un des plus grands romans du XXe siècle.

Après des décennies de succès critique relativement constant, mais peu de succès commercial, McCarthy a enfin eu un best-seller à succès avec De si jolis chevaux en 1992. Le livre a donné le coup d’envoi de la trilogie de McCarthy sur les confins, qu’il a poursuivie en 1994 avec Le Grand Passage et qu’il a clôturée en 1998 avec Des villes dans la plaine.

La Route, en particulier, est une réussite majeure, McCarthy dépassant l’enfer violent de l’Amérique contemporaine/historique et envisageant la vie après l’apocalypse. Le livre suit un père et son fils qui naviguent dans des États-Unis désolés après une catastrophe naturelle. Bien que McCarthy n’ait pas publié d’autres romans avant 2022, il est resté occupé par l’écriture et d’autres projets. Il entretient des liens étroits avec le Santa Fe Institute, un institut de recherche théorique à but non lucratif, s’adonnant à son amour de la science, qui semble avoir grandement inspiré ses deux derniers romans.

La mort de Cormac McCarthy représente une grande perte pour la littérature américaine et pour les lecteurs du monde entier. Son œuvre sombre et brutale, son style d’écriture direct et incessant, avec peu d’usage de la ponctuation, ont marqué les esprits et influencé de nombreux écrivains. Sa vision apocalyptique de l’Amérique et de l’humanité continue de résonner dans les esprits, et son talent pour raconter des histoires violentes et macabres est inégalé. McCarthy restera à jamais l’un des plus grands auteurs américains du XXe siècle.