Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, le célèbre écrivain américain, décède à l’âge de 89 ans.

Le monde de la littérature est en deuil suite à l’annonce du décès de l’un des plus grands écrivains américains, Cormac McCarthy. L’auteur de renom, célèbre pour ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” et “La route”, est décédé chez lui à Santa Fe, dans l’État du Nouveau Mexique, à l’âge de 89 ans de causes naturelles.

Cormac McCarthy était connu pour être un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du Far West sombre et cruel. Il a remporté plusieurs récompenses prestigieuses aux États-Unis, dont un prix Pulitzer pour “La route” en 2006, qui raconte l’errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme. Le roman a été adapté au cinéma et a connu un succès retentissant.

Malgré sa renommée internationale, McCarthy est resté très discret et s’est détaché des contraintes matérielles. Il a vécu longtemps dans des motels miteux et n’a accordé qu’une poignée d’interviews aux médias. Pourtant, ses romans ont marqué des millions de lecteurs à travers le monde, qui ont été touchés par ses personnages, ses thèmes mythiques et les émotions intimes et authentiques qu’il a couchées sur chaque page.

Dans un communiqué, le directeur général de Penguin Random House, l’éditeur de McCarthy, a salué l’impact de l’écrivain sur la littérature mondiale, affirmant que “Cormac McCarthy a changé le cours de la littérature”. Stephen King, l’un des plus grands auteurs américains contemporains, a également exprimé sa tristesse sur Twitter en rendant hommage à “peut-être le plus grand romancier américain de son temps”.

Le départ de McCarthy laisse un vide immense dans le monde de la littérature, mais son héritage littéraire continuera d’inspirer les générations à venir. Sa plume unique et son regard sombre et poétique sur l’Amérique resteront à jamais gravés dans l’histoire de la littérature.