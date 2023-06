Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, le célèbre écrivain américain, est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, l’un des plus grands écrivains américains du XXIe siècle, est décédé chez lui à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, à l’âge de 87 ans. McCarthy était célèbre pour ses romans sombres et cruels, situés dans les Appalaches et le Far West, qui ont été adaptés plusieurs fois au cinéma et ont remporté de nombreux prix. En tant qu’écrivain exigeant et intègre, McCarthy a gagné un cercle d’adeptes fidèles avec ses descriptions crues des déviances humaines.

Le premier roman de McCarthy, Le gardien du verger, a été publié en 1965 par la prestigieuse maison d’édition Random House, sous l’aile d’Albert Erskine, éditeur de William Faulkner. Cette histoire cruelle et ironique de personnages liés à leur insu par un cadavre est aussi une ode à la nature sauvage des montagnes du Tennessee, État du Sud où il a passé sa jeunesse.

Au fil des ans, McCarthy a exploré les ténèbres de l’âme humaine dans des romans tels que L’obscurité du dehors, Un enfant de Dieu et Suttree, qui ont tous été situés dans les Appalaches. Mais c’est son premier opus de la période Far West, Méridien de sang, qui est considéré par plusieurs critiques comme son chef-d’œuvre. Ce western apocalyptique, où coulent des rivières de sang, suit les aventures d’un jeune garçon dans la tourmente des années 1840, au moment où le Texas rejoint les États-Unis.

Les années 1990 ont vu la publication de La trilogie des confins (Border Trilogy), toujours sur fond de Far West, qui a entraîné une augmentation des ventes de McCarthy, confortée par les adaptations cinématographiques de De si jolis chevaux et Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, qui ont remporté quatre Oscars en 2008. En 2007, McCarthy a remporté le prestigieux prix Pulitzer pour La route, récit d’une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue.

Reclus et détaché des contraintes matérielles, McCarthy n’a accordé qu’une poignée d’entretiens dans sa vie. Dans sa seule entrevue télévisée, il a expliqué qu’il était préférable de ne pas s’exposer dans les médias, car cela n’était pas très bon pour l’esprit. Si l’on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment écrire un livre, il ne faut sans doute pas en parler. Il faut le faire.

Le décès de McCarthy a été largement salué dans le monde littéraire. Stephen King, lui-même auteur célèbre, a tweeté que McCarthy était peut-être le plus grand romancier américain de son temps, tandis que le musicien de rock Jason Isbell a demandé combien de personnes ont été influencées par McCarthy. Un nombre incommensurable, sans aucun doute.