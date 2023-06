Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, le célèbre écrivain américain, est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de l’écrivain américain Cormac McCarthy

Chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du “Far West” sombre et cruel, McCarthy est décédé chez lui à Santa Fe, dans l’État du Nouveau-Mexique.

Un auteur renommé et influent

Né Charles McCarthy le 20 juillet 1933 à Providence, dans l’État de Rhode Island (nord-est), cet auteur de 12 romans “fut l’un des écrivains les plus renommés et influents de la planète”, a salué Penguin Random House.

Des récompenses prestigieuses

McCarthy a remporté plusieurs récompenses prestigieuses aux États-Unis dont un Pulitzer pour “La route” en 2006 qui raconte une errance d’un père et d’un fils dans un pays ravagé par un cataclysme d’origine inconnue.

Un changement de cours dans la littérature

“Cormac McCarthy a changé le cours de la littérature”, s’est exclamé dans le communiqué le directeur général de Penguin Random House Nihar Malaviya.

Des hommages rendus

Premier à réagir, le géant de la littérature Stephen King s’est incliné sur Twitter devant “peut-être le plus grand romancier américain de (son) temps”. Et le musicien de rock Jason Isbell s’est demandé également sur Twitter “combien d’entre nous ont été influencés” par McCarthy? “Un nombre incommensurable”.

Un auteur reclus et détaché des contraintes matérielles

Reclus et détaché des contraintes matérielles – il a longtemps vécu dans des motels miteux -, Cormac McCarthy n’a accordé qu’une poignée d’interviews aux médias.

Un héritage littéraire intemporel

Des millions de lecteurs à travers le monde ont embrassé ses personnages, ses thèmes mythiques et les émotions intimes et authentiques qu’il a couchées sur chaque page dans des romans brillants qui resteront à la fois actuels et intemporels pour les générations à venir”, a écrit son éditeur.

La littérature perd un de ses grands noms, mais l’héritage de Cormac McCarthy restera à jamais gravé dans les pages de l’histoire littéraire américaine.