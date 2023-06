Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, le célèbre écrivain américain récipiendaire d’un prix Pulitzer, est décédé à l’âge de 89 ans.

Un auteur apprécié malgré une œuvre restreinte

L’œuvre de McCarthy n’est pas très vaste. Il compte 12 romans, quelques pièces de théâtre et des scénarios de films à son actif. Mais ses œuvres, pour la plupart traduites en néerlandais, sont très appréciées. En 2007, par exemple, il a remporté le prix Pulitzer pour “La route”.

Des histoires de violence dans des régions désolées

Les livres de McCarthy mettent généralement en scène de jeunes hommes traversant des régions désolées et confrontés à la violence. Les connaisseurs considèrent que “Blood Meridian, or the Evening Redness in the West” (1985) est le point culminant de McCarthy. Le livre a été classé par Time Magazine dans la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise publiés entre 1923 et 2005.

“No Country for Old Men”, publié en 2005, est également très axé sur la violence. Le livre raconte l’histoire d’un homme poursuivi par un tueur à gages et a été filmé deux ans plus tard par les frères Joel et Ethan Coen. Le film a reçu quatre Oscars.

Un parcours atypique

Cormac McCarthy est né en 1933 à Providence, dans l’État de Rhode Island. Il étudie pendant deux trimestres à l’université du Tennessee, mais ne termine jamais ses études. Il a publié ses premières histoires pendant cette période. Ses deux derniers livres sont sortis en 2022.