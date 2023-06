Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’écrivain américain, décède à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Méridien de sang : Le premier opus de la « période Far West » de Cormac McCarthy

Introduction

Méridien de sang est le premier roman de la « période Far West » de Cormac McCarthy, publié en 1985. Ce livre est un chef-d’œuvre de la littérature américaine et a remporté le National Book Award.

L’histoire

L’histoire de Méridien de sang se déroule dans le Far West, à la fin du XIXe siècle. Elle raconte les aventures d’un jeune garçon de quatorze ans, qui se retrouve seul après avoir assisté au massacre de sa famille par des Indiens. Il est ensuite recueilli par le juge Holden, un personnage énigmatique et violent. Ensemble, ils parcourent le pays à la recherche de bandits et de hors-la-loi.

Les thèmes

Méridien de sang aborde plusieurs thèmes importants. Le premier est la violence, omniprésente dans le Far West. Le deuxième est la quête de justice, qui pousse le jeune garçon à poursuivre les criminels responsables de la mort de sa famille. Enfin, le roman évoque également la condition humaine, à travers les personnages du juge Holden et du jeune garçon, qui représentent deux facettes de l’humanité : la violence et l’innocence.

Le style

Le style de Cormac McCarthy est très particulier. Il utilise une prose poétique et lyrique, qui contraste avec la violence des événements qu’il décrit. Le langage est parfois cru et brutal, mais toujours poétique. L’auteur utilise également des dialogues minimalistes, qui en disent souvent plus que de longues descriptions.

Conclusion

Méridien de sang est un roman incontournable de la littérature américaine. Il est à la fois violent et poétique, et aborde des thèmes universels tels que la violence, la justice et la condition humaine. Le style de Cormac McCarthy est unique et contribue à faire de ce livre un chef-d’œuvre de la littérature.