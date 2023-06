Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’écrivain américain, est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le grand écrivain américain Cormac McCarthy est décédé mardi à l’âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur. Connu pour ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”, McCarthy a rencontré le succès sur le tard grâce à ses sombres et cruelles histoires de “Far West”, qui ont été adaptées à l’écran par Hollywood.

Né en 1933 à Providence, dans le Rhode Island, McCarthy a grandi dans les montagnes du Tennessee, où il a puisé son inspiration pour ses premiers romans. Son premier roman, “Le gardien du verger”, publié en 1960, est une histoire cruelle et ironique de personnages liés à leur insu par un cadavre, qui est aussi une ode à la nature sauvage des montagnes du Tennessee.

Succès critique, “Le gardien du verger” a permis à McCarthy de vivre de sa plume grâce à des dons d’institutions telles que la fondation Rockefeller. En 1968, il publie “L’obscurité du dehors”, une œuvre qui narre les conséquences d’une relation incestueuse. Situé dans les Appalaches, “Un enfant de Dieu”, publié cinq ans plus tard, va encore plus loin dans l’exploration des ténèbres de l’âme avec son personnage principal meurtrier et nécrophile.

C’est à cette époque que McCarthy part vivre à El Paso, au Texas, à la frontière mexicaine. Terre de violences et de trafics en tous genres, la région va profondément marquer son œuvre. La rivière Tennessee, parabole de la vie, devient quasiment le personnage principal du drôlatique “Suttree” en 1979.

Cormac McCarthy est un écrivain exigeant et intègre. Ses descriptions crues des déviances humaines lui ont rapidement valu un cercle d’admirateurs fidèle mais restreint. Décrit comme “le meilleur écrivain américain à ne pas être célèbre”, il a finalement connu la reconnaissance du grand public grâce à ses adaptations cinématographiques.

McCarthy laisse derrière lui une œuvre littéraire majeure, qui a marqué la littérature américaine. Ses romans sombres et poétiques ont inspiré des générations d’écrivains et de cinéastes, et resteront sans aucun doute une référence pour les années à venir. Sa mort est une perte immense pour la littérature américaine et pour tous ceux qui ont aimé et admiré son travail au fil des ans.