Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’écrivain américain, est décédé à l’âge de 89 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Cormac McCarthy, un écrivain exigeant et honnête, s’éteint à l’âge de 89 ans

L’écrivain américain Cormac McCarthy est décédé mardi à l’âge de 89 ans de causes naturelles, a annoncé son éditeur. Connue pour ses romans emblématiques tels que “De si jolis chevaux” ou “La route”, l’œuvre de McCarthy est caractérisée par une représentation grossière de la déviance humaine.

Un succès tardif

Cormac McCarthy a longtemps été décrit comme “le meilleur écrivain américain à ne pas être célèbre”. Cependant, il a connu le succès tard dans sa vie, en partie grâce à la reprise par Hollywood de ses histoires sombres et cruelles du “Wild West”. Il est l’auteur de douze romans, et son style exigeant et honnête lui a valu un cercle d’admirateurs fidèles mais restreint.

Une ode à la nature sauvage

Le premier roman de McCarthy, “The Guardian of the Orchard”, a été publié par la prestigieuse Random House. Cette histoire cruelle et ironique de personnages liés à leur insu par un cadavre est aussi une ode à la nature sauvage des montagnes du Tennessee, l’état du sud où il a passé sa jeunesse.

Exploration des ténèbres de l’âme

Le roman de McCarthy intitulé “Les ténèbres du dehors” raconte les conséquences d’une relation incestueuse. Cinq ans plus tard, “Un enfant de Dieu” explore encore plus les ténèbres de l’âme avec son personnage principal meurtrier et nécrophile. La rivière Tennessee, parabole de la vie, devient presque le personnage principal de “Suttree” en 1979.

Un auteur marqué par la violence

Cormac McCarthy a vécu à El Paso (Texas, sud), à la frontière mexicaine. Terre de violences et de trafics en tous genres, la région a profondément marqué son œuvre. Ses représentations brutales de la violence humaine sont souvent difficiles à supporter, mais elles sont toujours honnêtes.

Un héritage littéraire important

Cormac McCarthy a laissé derrière lui un héritage littéraire important qui a influencé de nombreux écrivains contemporains. Son style exigeant et honnête restera gravé dans l’histoire de la littérature américaine.

En somme, Cormac McCarthy était un écrivain exigeant et honnête dont l’œuvre a été caractérisée par des représentations brutales de la violence humaine. Son héritage littéraire important continuera d’influencer de nombreux écrivains contemporains.