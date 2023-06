Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’écrivain américain, est mort

Corman McCarthy, l’auteur américain de renom, nous quitte à l’âge de 89 ans

L’écrivain américain de renom, Corman McCarthy, est décédé à l’âge de 89 ans à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. L’annonce a été faite par son éditeur, Knopf.

Un auteur de renom

Corman McCarthy était l’auteur de nombreux ouvrages, dont certains sont devenus des classiques de la littérature américaine. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Chevaux fous, La rue, et Ce n’est pas un pays pour les vieillards, qui a été adapté au cinéma par les frères Coen, remportant ainsi plusieurs Oscars. En Italie, McCarthy a été publié par Einaudi.

Les premiers livres de McCarthy se déroulaient dans les Appalaches, et son style était redevable à William Faulkner. C’est donc sans surprise que l’éditeur des cinq premiers livres de McCarthy à Random House, Albert Erskine, avait également été l’éditeur de The Reveirs, le dernier roman du Lauréat du prix Nobel.

Un auteur “invisible”

Corman McCarthy était actif dans la communauté de Santa Fe, mais il évitait le monde littéraire et mondain. Il était donc considéré comme l’un des “invisibles” de la littérature américaine, aux côtés de JD Salinger et Thomas Pynchon. Cependant, son travail était très apprécié par les critiques littéraires, et il était considéré comme l’un des “quatre magnifiques” de la fiction contemporaine, aux côtés de Pynchon, Don DeLillo et Philip Roth.

Son dernier travail

L’année dernière, Corman McCarthy a sorti deux romans, Le Passager et Stella Maris, qui racontent l’histoire de l’amour obsessionnel de Bobby et Alicia Western, deux frères tourmentés par l’héritage de leur père, un physicien qui avait participé à la fabrication de la bombe atomique. Ces deux romans étaient très différents de ses œuvres précédentes, mais ils ont été très bien accueillis par les critiques et les lecteurs.

Un héritage durable

La mort de Corman McCarthy est une perte immense pour la littérature américaine. Son travail a été adapté au cinéma à de nombreuses reprises, et il a influencé de nombreux auteurs contemporains. Son héritage durera encore longtemps, et ses livres continueront d’être lus et appréciés par les générations futures.