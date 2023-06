Mort Cause de Décès : Cormac McCarthy, l’écrivain de renom, a rendu son dernier souffle

Nécrologie – Mort cause de décès.

Détenteur du prix Pulitzer

L’écrivain américain Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans de causes naturelles. Il était connu pour ses romans emblématiques tels que « De si jolis chevaux » ou « La route ». L’éditeur Alfred A. Knopf a confirmé la nouvelle de sa mort chez lui à Santa Fe, dans l’Etat du Nouveau Mexique.

Cormac McCarthy était un chroniqueur de l’Amérique des Appalaches et du « Far West » sombre et cruel. Ses romans ont été adaptés par Hollywood, notamment « No Country for old men » et « La Route ». Il remporta également le prestigieux prix Pulitzer.

Né Charles McCarthy le 20 juillet 1933 à Providence, dans l’Etat de Rhode Island, Cormac McCarthy est l’un des écrivains les plus renommés et influents de la planète. Il a publié 12 romans au cours de sa carrière.

Cette photo non datée de Cormac McCarthy avait été publiée en 2007.

Malgré ses succès tardifs, Cormac McCarthy est devenu un auteur incontournable de la littérature américaine. Il était connu pour son style d’écriture unique, caractérisé par des phrases courtes et percutantes ainsi que par des descriptions poétiques de la nature et de l’homme.

En plus de ses romans, Cormac McCarthy a également publié des pièces de théâtre et des scénarios pour le cinéma. Il a reçu de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière et a été salué par la critique pour sa contribution à la littérature américaine.

La mort de Cormac McCarthy est une perte pour le monde de la littérature. Son œuvre restera à jamais gravée dans l’histoire de la littérature américaine et continuera d’inspirer les générations futures.