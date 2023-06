Mort Cause de Décès : “Cyclisme : Gino Mäder décède suite à sa chute durant le Tour de Suisse”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le cycliste suisse Gino Mäder est décédé vendredi matin des suites de ses blessures après une lourde chute lors de la 5e étape du Tour de Suisse. Agé de 26 ans, Mäder était alors 27e du classement général. Il avait chuté dans la descente du col de l’Albula après une journée harassante marquée par trois ascensions au-delà de 2 000 mètres d’altitude et 4 710 mètres de dénivelé positif.

Transporté à l’hôpital de Coire, Mäder n’a pas pu être sauvé malgré les efforts de l’équipe médicale. La gravité de ses blessures n’avait pas encore été établie lors de son transport. La formation Bahrain-Victorious, pour laquelle courait Mäder, a exprimé sa tristesse dans un communiqué et a transmis ses pensées et ses prières à la famille et aux proches du coureur.

Vainqueur d’une étape du Tour d’Italie en 2021, Mäder était l’un des principaux espoirs suisses dans les courses à étapes. Il s’était classé 5e et meilleur jeune du Tour d’Espagne 2021. Sa mort rappelle celles du Belge Wouter Weylandt en 2011 et de l’Italien Fabio Casartelli en 1995, tous deux décédés lors de chutes lors de grandes courses cyclistes.

L’Union cycliste internationale avait annoncé fin 2020 de nouvelles mesures pour sécuriser les parcours après la très grave chute du Néerlandais Fabio Jakobsen lors du Tour de Pologne quelques mois plus tôt, mais elles concernaient surtout les arrivées au sprint massif. La chute mortelle de Gino Mäder a relancé le débat sur la sécurité des parcours lors des grandes courses cyclistes.

Le champion du monde belge Remco Evenepoel avait déjà critiqué le choix du tracé de cette étape avant la chute de Mäder. La descente vers La Punt, où a eu lieu l’accident, est un classique du Tour de Suisse. L’Allemand Simon Geschke avait quant à lui affirmé que la descente n’était pas dangereuse, avec de bonnes routes, pas de tunnels et des virages parfaitement visibles. Cependant, la descente dans les 10 derniers kilomètres d’une course est toujours risquée, et les coureurs prennent des risques.

Le Tour de Suisse a été neutralisé vendredi avant le départ de la 6e étape pour rendre hommage à Mäder. Le peloton a formé un cortège en sa mémoire. Le directeur général de la Bahrain-Victorious, Milan Erzen, a déclaré que Mäder était non seulement un cycliste talentueux, mais aussi une personne formidable en dehors du vélo. Sa mort est une grande perte pour le monde du cyclisme.