Nécrologie – Mort cause de décès.

Le lanceur d’alerte américain, Daniel Ellsberg, est décédé à l’âge de 92 ans. Il a été le précurseur des « Pentagon Papers », qui ont révélé des documents secrets sur la guerre du Viêt Nam en 1971. Ancien analyste militaire, Ellsberg a fuité plus de 7000 documents classifiés, montrant que les gouvernements américains avaient menti au public sur la guerre. Les révélations ont changé l’opinion publique américaine sur le sujet.

Les documents ont révélé que la guerre ne pouvait pas être gagnée par les États-Unis, contrairement aux affirmations des responsables américains, et que Washington avait néanmoins joué la carte de l’escalade militaire. Les « Pentagon Papers » étaient un ensemble de documents confidentiels commandés par le Secrétaire à la Défense américain de l’époque, Robert McNamara. Ellsberg a travaillé sur ces documents et a décidé de les rendre publics pour révéler la vérité sur la guerre.

Daniel Ellsberg avait annoncé en mars qu’il était atteint d’un cancer incurable et qu’il ne lui restait que « trois à six mois à vivre ». Sa famille a précisé dans un communiqué que des chocolats chauds, des croissants, des gâteaux, des bagels aux graines de pavot et au saumon fumé lui ont apporté un plaisir supplémentaire au cours de ses derniers mois. Il a également profité de son temps pour revoir ses films préférés, notamment « Butch Cassidy et le Kid ».

La divulgation des « Pentagon Papers » a été un moment décisif dans l’histoire de la guerre du Viêt Nam et de la liberté de la presse. Ellsberg a été poursuivi pour espionnage et vol de documents gouvernementaux, mais les charges ont finalement été abandonnées. Sa rébellion a inspiré d’autres lanceurs d’alerte, tels que Edward Snowden et Chelsea Manning, qui ont également révélé des informations classifiées sur les gouvernements.

Daniel Ellsberg restera dans l’histoire comme un homme courageux qui a risqué sa liberté pour révéler la vérité sur la guerre. Sa contribution à la liberté de la presse et à la transparence gouvernementale ne sera jamais oubliée.