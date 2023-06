Mort Cause de Décès : Daniel Ellsberg, le dénonciateur des Pentagon Papers, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le lanceur d’alerte des « Pentagon Papers », Daniel Ellsberg, est mort à l’âge de 92 ans. En 1971, Ellsberg avait divulgué des documents confidentiels sur la planification de la guerre au Vietnam, connus sous le nom de « Pentagon Papers ». Révolté par la situation au Vietnam où il s’était rendu en 1969, Ellsberg s’était procuré un rapport de 7 000 pages. Avec l’aide d’un couple d’amis, il avait photocopié le rapport page par page. Le New York Times avait commencé à publier ces documents avant que l’administration du président n’obtienne une injonction d’un tribunal fédéral pour les en empêcher, au motif de la sécurité nationale.

Malgré les risques de représailles politiques, économiques et judiciaires, le Washington Post avait également publié ces documents. Daniel Ellsberg a remporté le prix Olof Palme 2018 des droits de l’Homme pour son courage et sa contribution à la transparence et à la vérité.

L’histoire de Daniel Ellsberg a été racontée dans un film de Steven Spielberg, « Pentagon Papers », avec Meryl Streep et Tom Hanks, nominé aux Oscars en 2018. En 2003, un téléfilm américain, « The Pentagon Papers », suit le parcours d’Ellsberg de la Rand Corporation à son procès avorté pour espionnage présumé.

La mort de Daniel Ellsberg est une grande perte pour la communauté des lanceurs d’alerte et pour tous ceux qui luttent pour la transparence et la vérité. Sa contribution à la dénonciation des mensonges et des secrets d’État est inestimable et a inspiré de nombreux autres lanceurs d’alerte à travers le monde.

En cette période où les gouvernements ont tendance à limiter de plus en plus l’accès à l’information et à la vérité, il est important de se rappeler du courage et de la détermination de personnes comme Daniel Ellsberg. Nous devons continuer à nous battre pour la transparence et la vérité, et à protéger ceux qui risquent leur vie pour les défendre.